Ситуація на правому березі погіршилася, Кабмін координує супермаркети: що зі світлом у Києві

Ситуація зі світлом у столиці та регіоні погіршується, і правий берег столиці за рівнем проблем з електропостачанням практично зрівнявся з лівим. Люди поспішають закупитися продуктами в очікуванні закриття магазинів, а в Міненерго навіть не беруться прогнозувати, коли ситуація якщо не покращиться, то хоча б стабілізується.

Роботи з відновлення зруйнованих ударами ЗС РФ енергооб'єктів тривають цілодобово, і ремонтні бригади намагаються робити все можливе, щоб повернути світло, заявив під час онлайн-брифінгу щодо ситуації з електро-, тепло- і водопостачанням після російських обстрілів і в морозну погоду заступник міністра енергетики України Микола Колісник.

"Роботи тривають і відбуватимуться фактично цілодобово, незважаючи на всі складні погодні умови, щоб якнайшвидше стабілізувати і перейти в плановий графік. Але ситуація досить складна, і ми бачимо, що зараз жодних прогнозів ми не можемо давати", — зазначив він.

Колісник нагадав, що в ніч із 12 на 13 січня ворог завдав повторних ударів по енергетиці, використавши як дрони, так і балістику.

"Ми бачимо, що ворог іде ва-банк і витрачає всі наявні сили та засоби для руйнування енергетичної складової. Особливий приціл іде по Києву, по великих населених пунктах. Енергосистема має пошкодження в частині генерації, передачі та розподілу електроенергії після минулих обстрілів, і додаткові обстріли не додають потужностей", — пояснив Колісник, зазначивши, що це впливає на темпи відновлення.

За його словами, наслідки атак ускладнюються погодою, яка цієї зими досить сувора.

Зі свого боку народний депутат Олександр Колтунович попередив, що ситуація вже критична в деяких регіонах.

"Ми занурюємося в блекаут. В окремих містах (Ірпінь, Буча, Гостомель) він уже настав", — заявив він.

Ситуація в Києві погіршується

Гендиректор YASNO Сергій Коваленко констатує, що ситуація на правому березі столиці погіршилася до рівня лівого берега, а все місто — в екстрених відключеннях. Він також зазначив, що аварійні служби отримують величезну кількість заявок про проблеми зі світлом, і за фактом 70% виїздів бригад, які й так працюють на межі сил, — це умовно хибні:

"Тобто люди роблять заявки, бо світла менше, ніж очікували. Або проблеми на будинках. І тільки 30% – це реальні проблеми, де потрібне втручання бригад мереж. Дуже прошу залишати заявки реальні. Бо дуже багато аварій, і хочеться, щоб ресурс використовувався там, де він справді потрібен", — ідеться в публікації.

Київ без світла: що відомо на 13 січня

Мер Києва Віталій Кличко вранці заявив, що після чергового обстрілу Києва дефіцит електроенергії відчувають навіть об'єкти критичної інфраструктури. За його словами, близько 500 будинків у столиці залишаються без опалення.

Кияни вчаться жити в умовах постійного холоду й активно користуються "пунктами незламності".

У соцмережах користувачі показують, як переживають холод у квартирах. Вони ходять і сплять у теплому одязі, йдуть заряджати гаджету туди, де є електрика, і чекають на потепління.

Черги біля АТБ і пояснення ритейлерів

Удень у мережах поширилося відео з Оболоні, де біля супермаркету АТБ утворилася велика черга. Люди поспішають купити воду і продукти, поки магазини ще працюють.

Ще вчора у ЗМІ з'явилася інформація, що частина супермаркетів великих мереж закриваються через відключення світла. Наприклад, у Novus заявили, що не всі магазини можуть працювати як зазвичай. Станом на ранок 13 січня не працювали приблизно 17 супермаркетів у Києві та області. У "Сільпо" також повідомили про закриття окремих магазинів через холод і відключення електроенергії. Генератори не справляються з обсягом роботи із забезпечення електрикою великих приміщень.

Щодо ситуації з роботою АТБ, то вчора пресслужба мережі спростувала інформацію про закриття своїх магазинів у Києві та області, хоча очевидці з Ірпеня пишуть, що деякі з маркетів мережі в їхньому місті все ж таки закриті.

Що з пальним у Києві та області

У деяких пабліках була інформація про те, що біля заправок утворилися великі черги за бензином і дизпаливом, однак "Київ 24" спростовує ажіотаж на АЗС. У Києві масовий наплив авто не фіксується, заправки працюють у звичайному режимі, без черг.

Водночас у передмісті, зокрема, в Ірпені та Бучі, спостерігається підвищений попит на пальне — його купують переважно для генераторів через складну ситуацію з електропостачанням.

Глава уряду Юлія Свириденко відзвітувала, що деякі будинки в Києві під'єднують до великих генераторів, а також доручила Кабміну контролювати ситуацію із забезпеченням людей продуктами та роботу мереж супермаркетів.