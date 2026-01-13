Ночная атака БПЛА на Одессу: повреждены лицей и детсад, есть пострадавшие (видео)

В результате ночной атаки в Одессе получили ранения шесть человек, повреждены энергообъекты и гражданская инфраструктура. В сети показали, что пострадал и известный плаж "Ланжерон".

Ночью Одесса подверглась интенсивной атаке дронов, в результате которой пострадали 6 человек. Также были повреждены энергетические объекты, многоквартирные дома и объекты социальной сферы: больница, детский сад, луна-парк, лицей, фитнес-центр. Повреждения получили и машины местных жителей. Об этом 13 января заявил председатель Одесской ОВА Олег Кипер.

"Среди пострадавших — шесть человек в возрасте от 35 до 68 лет. Двое с травмами средней степени тяжести госпитализированы, еще четырем медицинская помощь оказана на месте. Все находятся под наблюдением врачей", — отметил он.

Руководитель обладминистрации сообщил о развертывании оперативных штабов и пунктов несокрушимости для помощи жителям поврежденных домов. Правоохранители на местах фиксировали военные преступления РФ.

Відео дня

В соцсетях показали, как выглядит известный пляж "Ланжерон" после ночной атаки. Также были обнародованы кадры с разрушенным детсадом.

Под ударом оказался и Одесский профессиональный лицей строительства и архитектуры. в комментарии "Новини.LIVE" директор заведения Игорь Черненко сообщил, что охрана спустилась из-за опасности в укрытие, поэтому обошлось без пострадавших. В здании вылетели окна, пробило стену, сгорели бухгалтерия и архив.

Напомним, также ночью на 13 января под ударом была Харьковская область. Был разрушен терминал "Новой почты", также один из дронов попал по зданию детского санатория и вызвал пожар.

В результате атаки погибли четверо работников "Новой почты" — двое работников сортировочного центра и двое водителей партнера-экспедитора. В компании пообещали, что свяжутся с клиентами, чьи посылки уничтожены, и компенсируют их стоимость.