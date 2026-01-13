Нічна атака БПЛА на Одесу: пошкоджені ліцей і дитсадок, є постраждалі (відео)

Внаслідок нічної атаки в Одесі отримали поранення шестеро людей, пошкоджені енергооб'єкти та цивільна інфраструктура. У мережі показали, що постраждав і відомий плаж "Ланжерон".

Вночі Одеса зазнала інтенсивної атаки дронів, внаслідок якої постраждали 6 осіб. Також було пошкоджено енергетичні об’єкти, багатоквартирні будинки та об’єкти соціальної сфери: лікарню, дитячий садок, луна-парк, ліцей, фітнес-центр. Пошкоджень зазнали і машини місцевих. Про це 13 січня заявив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Серед постраждалих — шестеро людей віком від 35 до 68 років. Двоє із травмами середнього ступеня важкості госпіталізовані, ще чотирьом медичну допомогу надано на місці. Усі перебувають під наглядом лікарів", — зазначив він.

Керівник обладміністрації повідомив про розгортання оперативних штабів та пунктів незламності для допомоги жителям пошкоджених будинків. Правоохоронці на місцях фіксували воєнні злочини РФ.

Відео дня

У соцмережах показали, як виглядає відомий пляж "Ланжерон" після нічної атаки. Також були оприлюднені кадри зі зруйнованим дитсадком.

Під ударом опинився й Одеський професійний ліцей будівництва та архітектури. у коментарі "Новини.LIVE" директор закладу Ігор Черненко повідомив, що охорона спустилася через небезпеку в укриття, тож обійшлося без постраждалих. У будівлі вилетіли вікна, пробило стіну, згоріли бухгалтерія та архів.

Нагадаємо, також вночі на 13 січня під ударом була Харківська область. Був зруйнований термінал "Нової пошти", також один з дронів поцілив по будівлі дитячого санаторію і спричинив пожежу.

Внаслідок атаки загинули четверо працівників "Нової пошти" — двоє працівників сортувального центру та двоє водіїв партнера-експедитора. У компанії пообіцяли, що зв’яжуться з клієнтами, чиї посилки знищені, та компенсують їхню вартість.