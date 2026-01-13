Атака на Одесу : внаслідок вибуху постраждало генеральне консульство Польщі

У ніч на 13 січня російська армія знову атакувала Одесу. У результаті є руйнування не лише енергетичної інфраструктури, а й цивільних об'єктів.

Зокрема, під удар потрапила будівля генерального польського консульства в Одесі, повідомив речник Міністерства закордонних справ Польщі Мацей Вевюр.

"Ще одна ніч російського терору. Польське консульство в Одесі постраждало внаслідок нічного вибуху. Ніхто з наших співробітників не постраждав. Висловлюю глибоку повагу всій команді МЗС Польщі, яка працює в Україні", — написав він у Х.

В інтерв'ю Polska Agencja Prasowa Вевюр уточнив, що в будівлі розбиті вікна, і уточнив, що ушкодження буде усунуто найближчим часом. Установа продовжує працювати у звичайному режимі.

Представник МЗС Польщі також додав, що відомство не планує викликати російського представника або надсилати ноту російській стороні, оскільки позиція його країни гранично ясна і неодноразово озвучувалася.

"Ми беззастережно засуджуємо всю російську агресію проти України і російські бомбардування. Ми довгий час працювали над тим, щоб покласти край цій агресії. Однак у нас склалося враження, що чим ближче Захід підходить до розумної пропозиції про її припинення, тим більше Росія нарощує свої дії", — зазначив він.

За інформацією Володимира Зеленського, в ніч із понеділка на вівторок ЗС РФ випустили по Україні близько 300 ударних безпілотників, а також 18 балістичних ракет і сім крилатих ракет. Основний фокус окупантів був зосереджений на енергооб'єктах.

Як пише "Думская", унаслідок атаки також пошкоджено міську клінічну лікарню №5, професійний ліцей будівництва та архітектури, спортзал і будинки мирних жителів.

Також частково зруйновано пляж "Ланжерон".

Нагадаємо, внаслідок чергового обстрілу енергетики російськими окупантами суттєво погіршилася ситуація з теплом і світлом у Києві.