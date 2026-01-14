"Буде складно": Кривий Ріг масовано атакували "Шахеди", людей закликають запастися водою

У ніч на 14 січня росіяни запустили по Україні "Шахеди" з різних напрямків. Під масованою атакою дронів опинився Кривий Ріг, де ворог здійснив удар по енергетичній інфраструктурі.

На тлі атаки дронів у місті прогриміла серія вибухів. Про це повідомили місцеві ЗМІ.

Перші вибухи у Кривому Розі пролунали ще перед 23:00 годиною. У місті працювали сили ППО по ворожих дронах у небі.

Про атаку на Кривий Ріг близько опівночі повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. За його інформацією, росіяни спрямували "Шахеди" по об'єкту інфраструктури у Кривому Розі.

"Слава Богу, постраждалих немає. Наслідки будемо відновлювати", — зазначив Вілкул.

Після опівночі атака на Кривий Ріг продовжилася: моніторингові канали та Повітряні сили попереджали про рух ще груп безпілотників курсом на місто.

Відео дня

Вілкул знову повідомив про масовані удари по інфраструктурі. Він також закликав мешканців Кривого Рогу зробити запаси води та зарядити гаджети.

"Прошу набрати води та зарядити гаджети, якщо є така можливість. Буде складно", — написав посадовець.

Місцеве медіа "Свої Кривий Ріг" зазначило, що росіяни "занурюють місто у темряву та тотальний холод".

Також у криворізьких Telegram-каналах писали, що після вибухів у деяких мешканців почалися перебої зі світлом.

Інформація щодо наслідків масованої атаки на місто, руйнувань, жертв чи постраждалих не надходила.

Нагадаємо, 13 січня депутат фракції "Батьківщини" Олексій Кучеренко в ефірі "Апострофу", що у ТЕЦ-5 у Києві влучило п'ять російських ракет.

Речник Міністерства закордонних справ Польщі Мацей Вевюр 13 січня повідомив, що під час атаки на Одесу постраждало генеральне консульство Польщі.