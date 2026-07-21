РФ вивела на орбіту нові аналоги Starlink: "Флеш" оцінив їхній військовий потенціал

Росія зробила ще один крок до створення власного аналога Starlink, збільшивши кількість супутників проєкту "Рассвет" на орбіті до приблизно 40. Водночас, за оцінкою українського військового експерта Сергія Бескрестнова, для повноцінного використання цієї системи у військових цілях країні-агресору необхідно розгорнути ще щонайменше кілька сотень космічних апаратів.

Про це повідомив позаштатний радник Президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони та військовий експерт Сергій Бескрестнов з позивним "Флеш" у своєму Telegram-каналі.

За словами Бескрестнова, Росія успішно здійснила другий пакетний запуск супутників у межах проєкту "Рассвет", який Кремль розвиває як альтернативу американській системі супутникового інтернету Starlink. Після останнього запуску загальна кількість російських апаратів цього угруповання на навколоземній орбіті сягнула близько 40.

Експерт звернув увагу, що наразі нові супутники ще не інтегровані у повноцінне орбітальне угруповання. Після завершення технічних перевірок, тестування всіх бортових систем та переведення апаратів на розрахункові орбіти вони зможуть розпочати виконання своїх функцій.

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Росія запустила другу партію супутників проєкту "Рассвет", який називають аналогом Starlink. Фото: Сергій Флеш/ Telegram

Водночас Бескрестнов наголосив, що нинішня кількість супутників не дозволяє Росії використовувати систему як ефективний військовий інструмент. Для забезпечення стабільного глобального покриття та підтримки зв'язку військам окупантам необхідно сформувати орбітальне угруповання, яке складатиметься щонайменше із кількох сотень супутників.

Для порівняння експерт навів масштаби вже існуючих міжнародних проєктів. Так, угруповання Starlink компанії SpaceX налічує понад 15 тисяч супутників. Мережа OneWeb включає близько 600–700 космічних апаратів, тоді як Amazon Kuiper уже має приблизно 400–500 супутників і в перспективі планує збільшити їхню кількість до чотирьох тисяч.

Вчора, 20 липня, російська компанія "Бюро 1440", яка є розробником системи "Рассвет", офіційно повідомила про успішне виведення на орбіту другої серії супутників. У компанії заявили, що після відокремлення від ракети-носія всі космічні апарати встановили зв'язок із Центром управління польотами. Після завершення перевірок і введення в експлуатацію основних підсистем вони почнуть перехід на робочі орбіти, де забезпечуватимуть послуги супутникового широкосмугового зв'язку.

Як зазначає українське військове онлайн-медіа "Мілітарний", російський проєкт "Рассвет" уже вийшов за межі етапу експериментальних випробувань і перейшов до формування повноцінного супутникового угруповання. Проєкт реалізує компанія "Бюро 1440", яка має намір створити власну глобальну низькоорбітальну мережу для високошвидкісного передавання даних.

Розвиток програми триває вже кілька років. У червні 2023 року Росія запустила три перші експериментальні супутники місії "Рассвет-1". Майже через рік, у травні 2024-го, на орбіту були виведені ще три апарати місії "Рассвет-2", які використовувалися для відпрацювання технологій майбутніх серійних супутників. Тоді ж російська сторона заявила про успішне тестування міжсупутникового лазерного зв'язку зі швидкістю до 10 Гбіт/с.

Новий етап розгортання системи розпочався у березні 2026 року, коли "Бюро 1440" запустило перші 16 серійних супутників. Останній запуск став продовженням цього процесу та свідчить про намір Росії поступово нарощувати власне низькоорбітальне угруповання, яке в перспективі має забезпечити супутниковий зв'язок як для цивільних, так і для потенційних військових потреб.

Раніше Фокус писав, що один із російських супутників проєкту "Рассвет", який у РФ називають аналогом Starlink, вийшов з ладу, зійшов з орбіти та згорів в атмосфері. Водночас російські військові визнавали, що ця система поки значно поступається Starlink через слабке покриття та обмежені можливості.

Крім того, у травні командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді заявив, що Росія вже працює над власною альтернативою Starlink і, за нинішніх темпів, протягом року може створити мережу супутникового зв'язку вздовж усієї лінії фронту.