"Це питання часу": Росія може створити власну альтернативу Starlink уже за рік, — Мадяр

Командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді заявив, що Росія за рік може створити власну альтернативну мережу зв’язку вздовж усієї лінії фронту.

Про це він розповів в інтерв’ю “Українській правді”.

За словами Бровді, після обмеження Starlink росіяни вже мають власну систему супутників і прототипи аналогів підсилення сигналу.

“Так, вони недолугі, вони легковиявлювані, вони великих розмірів і таке інше. Але це питання часу”, — сказав Бровді.

Він вважає, що за рік ці системи можуть еволюціонувати. Тоді Росія матиме власну альтернативну мережу вздовж усієї смуги фронту.

Бровді навів це як один із прикладів того, як Росія адаптується до війни дронів. За його словами, противник нарощує напрям безпілотників і фактично копіює український досвід Сил безпілотних систем.

Відео дня

Він розповів, що на 1 квітня до виконання безпілотних задач у російській армії було залучено 100 тисяч людей, а на 1 травня — вже 114 тисяч. На початку 2025/26 року, за його словами, їх було 86 тисяч.

До кінця року Росія планує збільшити безпілотну складову до 168 тисяч людей. Бровді вважає, що з нинішніми темпами противник може досягти цієї позначки.

“Вони фактично копіюють існуючу франшизу угруповання Сил безпілотних систем України”, — сказав він.

Командувач СБС також зазначив, що росіяни централізовано нарощують виробництво засобів для фронту. Серед прикладів він назвав дрони “Молнія”, “Шахеди” та переносні засоби радіоелектронної боротьби.

За словами Бровді, “Молнія” стала дешевшою, отримала бойову частину до 10 кілограмів, а російська держава замовила 1,1 мільйона таких дронів. Він сказав, що середньостатистична бригада на фронті за день може отримувати до 60 ударів такими апаратами.

Ще один приклад — “Шахеди”. За словами Бровді, Росія має по 300–400 таких дронів для щодобового використання.

Він також заявив, що під час штурмів російська піхота використовує багато переносних засобів РЕБ. За його словами, вони можуть викладати по 10 таких засобів на позиції, через що “жоден типовий дрон не може зайти на ту піхоту”.

Бровді вважає, що такі приклади показують: Росія масштабує безпілотні рішення не через “гаражний кооператив”, а через великі централізовані замовлення. Це збільшує насиченість фронту засобами для війни дронів.

Нагадаємо, що після того, як на початку 2026 року в російських військових почали відключати не верифіковані в Україні термінали Starlink, у РФ з’явився ринок так званих “білих” станцій. Як з’ясували журналісти, такі термінали постачають із Китаю, реєструють на громадян або компанії в Україні, а потім переправляють російським військовим через Європу чи окупований Крим. За словами продавців, лише з березня на фронт таким способом відправили понад 400 станцій. Starlink російська армія використовує для зв’язку та керування безпілотниками.

Раніше повідомлялося, що російська армія почала отримувати власний аналог американського Starlink — супутникові термінали “Спірит-030”, які вже масово постачають на фронт.

Крім того, у РФ тестують безпілотну стратосферну 5G-платформу “Барраж-1”, яку розглядають як альтернативу Starlink після обмежень сервісу. Платформа може працювати на висоті 20–40 кілометрів і забезпечувати зв’язок на великих територіях. Водночас українські фахівці вважають, що її можуть уражати зенітно-ракетні комплекси С-300.