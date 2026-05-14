"Это вопрос времени": Россия может создать собственную альтернативу Starlink уже через год, — Мадьяр

Командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди заявил, что Россия за год может создать собственную альтернативную сеть связи вдоль всей линии фронта.

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

По словам Бровди, после ограничения Starlink россияне уже имеют собственную систему спутников и прототипы аналогов усиления сигнала.

"Да, они нелепые, они легко обнаруживаемые, они больших размеров и так далее. Но это вопрос времени", — сказал Бровди.

Он считает, что через год эти системы могут эволюционировать. Тогда Россия будет иметь собственную альтернативную сеть вдоль всей полосы фронта.

Бровди привел это как один из примеров того, как Россия адаптируется к войне дронов. По его словам, противник наращивает направление беспилотников и фактически копирует украинский опыт Сил беспилотных систем.

Он рассказал, что на 1 апреля к выполнению беспилотных задач в российской армии было привлечено 100 тысяч человек, а на 1 мая — уже 114 тысяч. В начале 2025/26 года, по его словам, их было 86 тысяч.

До конца года Россия планирует увеличить беспилотную составляющую до 168 тысяч человек. Бровди считает, что с нынешними темпами противник может достичь этой отметки.

"Они фактически копируют существующую франшизу группировки Сил беспилотных систем Украины", — сказал он.

Командующий СБС также отметил, что россияне централизованно наращивают производство средств для фронта. Среди примеров он назвал дроны "Молния", "Шахеды" и переносные средства радиоэлектронной борьбы.

По словам Бровди, "Молния" стала дешевле, получила боевую часть до 10 килограммов, а российское государство заказало 1,1 миллиона таких дронов. Он сказал, что среднестатистическая бригада на фронте за день может получать до 60 ударов такими аппаратами.

Еще один пример — "Шахеды". По словам Бровди, Россия имеет по 300-400 таких дронов для ежесуточного использования.

Он также заявил, что во время штурмов российская пехота использует много переносных средств РЭБ. По его словам, они могут выкладывать по 10 таких средств на позиции, из-за чего "ни один типичный дрон не может зайти на ту пехоту".

Бровди считает, что такие примеры показывают: Россия масштабирует беспилотные решения не через "гаражный кооператив", а через крупные централизованные заказы. Это увеличивает насыщенность фронта средствами для войны дронов.

Напомним, что после того, как в начале 2026 года у российских военных начали отключать не верифицированные в Украине терминалы Starlink, в РФ появился рынок так называемых "белых" станций. Как выяснили журналисты, такие терминалы поставляются из Китая, регистрируются на граждан или компании в Украине, а затем переправляются российским военным через Европу или оккупированный Крым. По словам продавцов, только с марта на фронт таким способом отправили более 400 станций. Starlink российская армия использует для связи и управления беспилотниками.

Ранее сообщалось, что российская армия начала получать собственный аналог американского Starlink — спутниковые терминалы "Спирит-030", которые уже массово поставляют на фронт.

Кроме того, в РФ тестируют беспилотную стратосферную 5G-платформу "Барраж-1", которую рассматривают как альтернативу Starlink после ограничений сервиса. Платформа может работать на высоте 20-40 километров и обеспечивать связь на больших территориях. В то же время украинские специалисты считают, что ее могут поражать зенитно-ракетные комплексы С-300.