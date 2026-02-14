Чтобы компенсировать потерю Starlink: россияне начали испытывать связь с платформ в стратосфере, — "Флеш"

В России похвастались началом испытаний беспилотной стратосферной 5G-платформы "Барраж-1". Система призвана компенсировать Starlink, который россиянам недавно отключили.

Такая платформа способна дрейфовать в воздухе на высоте от 20 до 40 километров. Россияне надеются, что она сможет обеспечить скоростным интернетом и связью огромные территории, где невозможно строительство наземных вышек. О новой разработке в РФ рассказал советник министра обороны и специалист по радиотехнике Сергей "Флеш" Бескреснов.

По словам эксперта, тема полетов в стратосфере в последнее время становится все более актуальной. Самолеты не совершают полеты уже не такой высоте, однако аэростаты могут дрейфовать.

"Там есть ветры, и они зависят от сезона и высоты", — пояснил "Флеш".

Специалист считает, что и теоретически, и практически контролируя высоту аэростата, им, хоть и не точно, можно управлять. И этого будет достаточно для того, чтобы удерживать устройство на высоте над любой территорией.

В качестве такой разработки можно применить

"Флеш" объяснил, что подобная разработка может подойти как для использования в мирных целях, так и в войне. Что касается мирного применения, то платформа может стать дешевой альтернативой спутникам-ретрансляторам связи или даже применяться как летающая базовая станция для обеспечения мобильной связи.

Что касается применения в военной сфере, то эксперт привел пример СССР, где во времена холодной войны создавали концепции осуществления бомбардировок объектов врага с помощью стратосферных шаров.

"Россия показывает очередной эксперимент по запуску управляемого летающего аэростата в стратосферу. Куда дальше пойдет это направление, можно только догадываться", — отметил "Флеш".

Украинским специалистам нужно реагировать на такие решения россиян и иметь решение относительно того, каким вооружением подобные цели можно выслеживать над территорией и ликвидировать. Бескреснов отметил, что, например, зенитно-ракетные комплексы С-300 могут отрабатывать цели на высоте 20-30 километров, поэтому они обладают способностью уничтожать подобные цели.

Напомним, 14 февраля издание The Telegraph рассказало, что ВСУ начали контратаки после отключения россиянам Starlink.

Также ранее "Флеш" сообщал, что россияне начали вербовать украинцев для того, чтобы активировать Starlink.