ВСУ начали контратаки после отключения россиянам Starlink, — The Telegraph

Украинские военные начали контратаки после блокирования оккупантам доступа к терминалам Starlink, сообщают аналитики. Украинское командование при этом официально не подтверждает заявления российских блогеров о контрнаступлении ВСУ.

О контратаках ВСУ после отключения Starlink россиянам The Telegraph пишет 13 февраля. Автор статьи напомнил, что неназванный высокопоставленный чиновник НАТО 11 февраля заявил российской службе BBC о "по крайней мере некоторых успехах Вооруженных сил Украины" на востоке Запорожской области, произошедших после того, как SpaceX заблокировала российским войскам доступ к спутниковым терминалам.

Журналист со ссылкой на американский Институт изучения войны (ISW) пишет, что украинские военные начали локальные контратаки для восстановления связи между позициями между южной частью Доброполья и северной частью Варваровки Запорожской области. По мнению аналитиков, атаки ВСУ могут быть обусловлены благоприятными условиями на поле боя, частично созданными потерей российскими войсками терминалов Starlink.

Автор материала отметил, что почти 90% российских подразделений потеряли связь после реакции американского предпринимателя Илона Маска на запрос Министерства обороны Украины и прекращения работы Starlink для россиян на передовой.

Кроме того, коммуникация российских военных пострадала от решения Кремля ограничить использование мессенджера Telegram, который оккупанты использовали для связи во время боевых действий.

"Украинские контратаки в приграничном районе Днепропетровской и Запорожской областей, вероятно, направлены на использование этих недавних российских вызовов в сфере коммуникации и командования и управления", — отметили в ISW.

Отключение Starlink россиянам: что известно

Владелец SpaceX Илон Маск ответил министру обороны Украины Михаилу Федорову по поводу проблемы со Starlink на "Шахедах" россиян 30 января.

На следующий день компания SpaceX ограничила использование Starlink: связь начала пропадать при скорости движения более 90 км/ч, что сделало невозможным использование терминалов для управления беспилотниками.

2 февраля Михаил Федоров сообщил, что в Украине создадут "белый список" Starlink, и для использования терминалов гражданским гражданам нужно будет зарегистрировать их в Центре предоставления административных услуг.

5 января источники в Генеральном штабе ВСУ рассказали СМИ, что блокирование россиянам Starlink уменьшило количество вражеских штурмов.

Напомним, РФ заявила о контрнаступлении ВСУ под Гуляйполем в Запорожской области 9 февраля. Впрочем представитель Сил обороны юга Владислав Волошин отметил, что на этом участке фронта проходит обычная "зачистка", а контрнаступления на самом деле нет.

В отчете за 9 февраля в Институте изучения войны (ISW) объяснили, для чего россияне заявили о контрнаступлении ВСУ. По словам аналитиков, оккупантам это было нужно для опровержения лжи о предыдущих "успехах" на Гуляйпольском направлении.