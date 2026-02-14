ЗСУ почали контратаки після відключення росіянам Starlink, — The Telegraph

Українські військові почали контратаки після блокування окупантам доступу до терміналів Starlink, повідомляють аналітики. Українське командування при цьому офіційно не підтверджує заяви російських блогерів про контрнаступ ЗСУ.

Про контратаки ЗСУ після відключення Starlink росіянам The Telegraph пише 13 лютого. Автор статті нагадав, що неназваний високопосадовець НАТО 11 лютого заявив російській службі BBC про "принаймні деякі успіхи Збройних сил України" на сході Запорізької області, що сталися після того, як SpaceX заблокувала російським військам доступ до супутникових терміналів.

Журналіст із посиланням за американський Інститут вивчення війни (ISW) пише, що українські військові почали локальні контратаки для відновлення зв'язку між позиціями між південною частиною Добропілля та північною частиною Варварівки Запорізької області. На думку аналітиків, атаки ЗСУ можуть бути зумовлені сприятливими умовами на полі бою, частково створеними втратою російськими військами терміналів Starlink.

Автор матеріалу зазначив, що майже 90% російських підрозділів втратили зв'язок після реакції американського підприємця Ілона Маска на запит Міністерства оборони України та припинення роботи Starlink для росіян на передовій.

Крім того, комунікація російських військових постраждала від рішення Кремля обмежити використання месенджера Telegram, який окупанти використовували для зв'язку під час бойових дій.

"Українські контратаки в прикордонному районі Дніпропетровської та Запорізької областей, ймовірно, спрямовані на використання цих нещодавніх російських викликів у сфері комунікації та командування і управління", — зазначили в ISW.

Відключення Starlink росіянам: що відомо

Власник SpaceX Ілон Маск відповів міністру оборони України Михайлу Федорову щодо проблеми зі Starlink на "Шахедах" росіян 30 січня.

Наступного дня компанія SpaceX обмежила використання Starlink: зв'язок почав пропадати за швидкості руху понад 90 км/год, що унеможливило використання терміналів для керування безпілотниками.

2 лютого Михайло Федоров повідомив, що в Україні створять "білий список" Starlink, і для використання терміналів цивільним громадянам потрібно буде зареструвати їх у Центрі надання адміністративних послуг.

5 січня джерела в Генеральному штабі ЗСУ розповіли ЗМІ, що блокування росіянам Starlink зменшило кількість ворожих штурмів.

Нагадаємо, РФ заявила про контрнаступ ЗСУ під Гуляйполем у Запорізькій області 9 лютого. Втім речник Сил оборони півдня Владислав Волошин зазначив, що на цій ділянці фронту проходить звичайна "зачистка", а контрнаступу насправді немає.

У звіті за 9 лютого в Інституті вивчення війни (ISW) пояснили, для чого росіяни заявили про контрнаступ ЗСУ. За словами аналітиків, окупантам це було потрібно для спростування брехні про попередні "успіхи" на Гуляйпільському напрямку.