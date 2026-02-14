Щоб компенсувати втрату Starlink: росіяни почали випробовувати зв'язок з платформ у стратосфері, — "Флеш"

У Росії похизувалися початком випробувань безпілотної стратосферної 5G-платформи "Барраж-1". Система покликана компенсувати Starlink, який росіянам нещодавно відключили.

Така платформа здатна дрейфувати у повітрі на висоті від 20 до 40 кілометрів. Росіяни сподіваються, що вона зможе забезпечити швидкісним інтернетом та зв'язком величезні території, де неможливе будівництво наземних вишок. Про нову розробку у РФ розповів радник міністра оборони і фахівець з радіотехніки Сергій "Флеш" Бескреснов.

За словами експерта, тема польотів у стратосфері останнім часом стає все актуальнішою. Літаки не здійснюють польоти вже не такій висоті, однак аеростати можуть дрейфувати.

"Там є вітри, і вони залежать від сезону та висоти", — пояснив "Флеш".

Фахівець вважає, що і теоретично, і практично контролюючи висоту аеростата, ним, хоч і не точно, можна керувати. І цього буде достатньо для того, щоб утримувати пристрій на висоті над будь-якою територією.

Як таку розробку можна застосувати

"Флеш" пояснив, що подібна розробка може підійти як для використання у мирних цілях, так і у війні. Щодо мирного застосування, то платформа може стати дешевою альтернативою супутникам-ретрансляторам зв'язку або ж навіть застосовуватись як летюча базова станція для забезпечення мобільного зв'язку.

Щодо застосування у військовій сфері, то експерт навів приклад СРСР, де у часи холодної війни створювали концепції здійснення бомбардувань об'єктів ворога зі допомогою стратосферних куль.

"Росія показує черговий експеримент із запуску керованого літаючого аеростата в стратосферу. Куди далі піде цей напрямок, можна тільки здогадуватися", — зазначив "Флеш".

Українським фахівцям потрібно реагувати на такі рішення росіян і мати рішення щодо того, яким озброєнням подібні цілі можна вистежувати над територією та ліквідовувати. Бескреснов зазначив, що, наприклад, зенітно-ракетні комплекси С-300 можуть відпрацьовувати цілі на висоті 20-30 кілометрів, тож вони мають здатність знищувати подібні цілі.

Нагадаємо, 14 лютого видання The Telegraph розповіло, що ЗСУ почали контратаки після відключення росіянам Starlink.

Також раніше "Флеш" повідомляв, що росіяни почали вербувати українців для того, щоб активувати Starlink.