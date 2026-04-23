Верифицируют в Украине: как российские военные получают терминалы Starlink

С начала 2026 года у российских военных перестали работать терминалы Starlink, а также мессенджер Telegram. Но оказалось, что они обходят эти ограничения, покупая верифицированные в Украине терминалы.

Журналисты "Верстки" провели расследование, выяснив, как в армию РФ попадают рабочие Starlink. Оказалось, что в Telegram-каналах активно распространяются сообщения от продавцов терминалов.

Армия РФ начала массово использовать Starlink на войне с 2024 года. Оказалось, что терминалы Илона Маска — один из немногих способов получить бесперебойный доступ в интернет в зоне боевых действий. Их используют не только для коммуникации, но и для организации работы БПЛА. Когда в феврале этого года начались отключения неверифицированных в Украине терминалов, в российской армии началась паника. Журналистам удалось пообщаться с российскими военными, которые подтвердили, что отсутствие терминалов Илона Маска "мешает быстрому решению задач".

Відео дня

Из Китая через Украину — как терминалы Starlink попадают в армию РФ

Отреагировали на отключения Starlink и продавцы терминалов — военным массово предлагают купить верификацию или уже рабочее устройство. Журналистка "Верстки" под видом покупателя откликнулась на несколько подобных объявлений. Мужчина, представившийся Дмитрием, предложил поставить "белый Starlink" — терминал, зарегистрированный на гражданина Украины и работающий в зоне боевых действий. Также через Дмитрия можно оформить подписку на интернет на три, шесть и 12 месяцев. Цены разнятся в зависимости от модели: Starlink-mini с подпиской на 3–12 месяцев стоит от 74 до 121 тыс рублей, а Starlink Gen3 — от 88 до 138 тысяч (около 1000 долларов).

В своем телеграм-канале на 20 тысяч подписчиков мужчина выкладывает фотографии с целыми партиями терминалов, которые поставляются из Китая. По словам Дмитрия, устройства сначала доставляют в Украину для верификации и активации. Для этого граждане или юридические лица из Украины — "дропы" — регистрируют терминалы на себя. После этого Starlink почтой отправляют другому человеку внутри страны для дальнейшей доставки терминала в Москву. По слова другого продавца, в Россию Starlink отправляют через Европу или оккупированный Крым. Логин и пароль от устройства "дроп" передает российским военным для пополнения аккаунта. Как поясняет Дмитрий, Starlink должен быть отключен во время транспортировки в Россию.

В Москву посылка идет 12 дней. "Если Starlink будет вдруг заблокирован или в случае любой его не работы — предоставим новый Starlink или аккаунт", — поясняет продавец. Мужчина уверяет, что терминалы не отключат, потому что их очень много в сети и "никто не занимается поиском конкретной станции", тем более, если они в "белых списках" Украины.

"Мы с начала марта отправили более 400 станций на фронт нашим ребятам по этой процедуре", — сообщил Дмитрий.

Еще один поставщик "белых" Starlink, некий Алексей, предлагает удаленную верификацию, через "доверенных людей и их фирмы". Поэтому весь процесс происходит намного "быстрее и проще", уверяет он. По словам одного из поставщиков, сразу несколько терминалов можно верифицировать через украинских военных — до 10 штук за 3200 долларов на одного контрактника ВСУ.

При этом в некоторых случаях терминалы все равно могут отключить. Российский военный рассказал журналистам, что "покупали "белые" старлинки", но лишь у "единиц" терминал в итоге заработал. "Гарантий никто не дает", — сообщил российский военный.

Один из продавцов объяснил такие блокировки "военными целями" — если не использовать терминал для управления беспилотниками, он будет работать.

"Не тапать русские сайты, просто. Можно телеграм, ютуб, ватсап, вайбер. VPN включить — и можно в госсайты зайти или в Max", — объясняет мужчина, представившийся Василием. По его словам, верифицировать устройство можно и для военного применения, но это "в разы дороже".

Чем пользуются российские военные, если Starlink не работает

Кроме контрабандных Starlink российские военные "сидят" на российском интернете: "Типа Газпром, Ростелеком. Интернет от Минобороны на оптоволокне доступен не всем", — рассказал собеседник журналистам.

Другой российский военный — с позывным "Казак" — вместе с сослуживцами покупает за 250–300 тысяч рублей спутниковые тарелки "Ямал-601".

"Выходит заметно дороже Starlinkа. "Ямал" работает хуже Starlinkа, но заметно лучше чем "военный" интернет", — объясняет мужчина.

В армии РФ заводят некий "военный интернет"

После отключения Starlink волонтеры начали собирать деньги на спутниковые тарелки "Ямал 601" и "Ямал 401", поэтому цены на них сильно выросли — с чуть более чем 100 до 220 тысяч рублей. На момент подготовки этого материала, стоимость "Ямал 601" перевалила за 280 тысяч рублей (более трех тысяч долларов).

"Военный интернет" о котором рассказывают в российской армии – это когда Минобороны РФ договаривается с местными провайдерами об аренде серверов и оборудования и прокладывает оптоволоконного кабель до ближайших к фронту населенных пунктов. Иногда кабель тянут "более семи километров".

"Потом вай-фай мостами (передатчиками) они раздают интернет на позиции. Так вот Ямал значительно лучше вот этого всего цирка", — сообщил один из российских военных.

Он пожаловался, что связь нестабильная: "Интернет никакой, скорость низкая, голосовые, фото, видео загрузить целая история. Видео посмотреть не могу". Также в российской армии ходят легенды о специальных военных сим-картах для командиров, которые якобы работают везде.

Кроме этого в российской армии запрещают использовать "вражеский" мессенджер Павла Дурова. А российский "МАХ" не работают.

Напомним, российская армия начала получать аналог американского Startlink — на фронт уже массово начали поставлять спутниковые терминалы "Спирит-030".

Также в России начали испытания беспилотной стратосферной 5G-платформы "Барраж-1", которая должна компенсировать отключенный Starlink. В частности. эта платформа способна дрейфовать на высоте 20-40 км и потенциально обеспечивать связь на больших территориях, а украинские специалисты оценивают ее как цель, которая подвергается поражению зенитно-ракетными комплексами С-300.