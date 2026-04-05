Россия нашла замену для Starlink: в Минобороны показали новые терминалы "Спирит-030"

Российская армия начала получать аналог американского Startlink — на фронт уже массово начали поставлять спутниковые терминалы "Спирит-030".

Те терминалы спутникового интернета, которые использовали россияне до этого, имели очень большие антенны, поэтому их быстро обнаруживали и уничтожали. Об этом рассказал советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов.

По его словам, после блокировки Starlink для российской армии вопрос спутниковой связи стал важным для россиян. Теперь этот вопрос может быть полностью или частичное решен за счет "Спирит-030".

"Фактически это тот же терминал спутникового интернета, но он сделан переносным и работает со специальным геостационарным спутником связи, что позволяет использовать антенны не 90 сантиметров в диаметре, а 30", — пояснил "Флеш".

Відео дня

Советник министра отметил, что сейчас начались массовые поставки этих терминалов на фронт.

Первый такой был обнаружен пилотами 414-й бригады Сил беспилотных систем "Птицы Мадьяра", которые уничтожили его.

"Прошу всех пилотов обращать внимание на эту цель", — подчеркнул "Флеш".

Ранее советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщал, что из-за блокировки Starlink российская армия начала срочно получать собственные спутниковые терминалы, которые уже появляются вблизи фронта. Эти системы работают через российские спутники "Ямал" и "Экспресс", имеют тарельчатые антенны с фиксированным направлением и могут устанавливаться глубоко в тылу, подключаясь к передовым позициям через Wi-Fi-мосты.

Позже он рассказывал, что в России начали испытания беспилотной стратосферной 5G-платформы "Барраж-1", которая должна компенсировать отключенный Starlink. В частности. эта платформа способна дрейфовать на высоте 20-40 км и потенциально обеспечивать связь на больших территориях, а украинские специалисты оценивают ее как цель, которая подвергается поражению зенитно-ракетными комплексами С-300.