Росія знайшла заміну для Starlink: у Міноборони показали нові термінали "Спирит-030"

Російська армія почала отримувати аналог американського Startlink — на фронт вже масово почали поставляти супутникові термінали "Спирит-030".

Ті термінали супутникового інтернету, які використовували росіяни до цього, мали дуже великі антени, тож їх швидко виявляли та знищували. Про це розповів радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов.

За його словами, після блокування Starlink для російської армії питання супутникового зв'язку стало важливим для росіян. Тепер це питання може бути повністю або часткове вирішене за рахунок "Спирит-030".

"Фактично це той самий термінал супутникового інтернету, але він зроблений переносним і працює з спеціальним геостаціонарним супутником зв'язку, що дозволяє використовувати антени не 90 сантиметрів у діаметрі, а 30", — пояснив "Флеш".

Радник міністра наголосив, що зараз почалися масові поставки цих терміналів на фронт.

Перший такий було виявлено пілотами 414-ї бригади Сил безпілотних систем "Птахи Мадяра", які знищили його.

"Прошу всіх пілотів звертати увагу на цю ціль", — наголосив "Флеш".

Раніше радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомляв, що через блокування Starlink російська армія почала терміново отримувати власні супутникові термінали, які вже з’являються поблизу фронту. Ці системи працюють через російські супутники "Ямал" та "Експрес", мають тарілчасті антени з фіксованим напрямком і можуть встановлюватися глибоко в тилу, підключаючись до передових позицій через Wi-Fi-мости.

Пізніше він розповідав, що у Росії почали випробування безпілотної стратосферної 5G-платформи "Барраж-1", яка має компенсувати відключений Starlink. Зокрема. ця платформа здатна дрейфувати на висоті 20–40 км і потенційно забезпечувати зв’язок на великих територіях, а українські фахівці оцінюють її як ціль, що піддається ураженню зенітно-ракетними комплексами С-300.