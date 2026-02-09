РФ відправляє на фронт власні термінали супутникового зв'язку: як їх виявляти, — "Флеш" (фото)

Російська армія в прискореному режимі отримує нові засоби супутникового зв’язку, які вже почали з’являтися поблизу лінії фронту. Йдеться про термінали не західного виробництва, а про системи, що працюють через російські орбітальні платформи і мають низку характерних технічних ознак.

Про це повідомляє експерт з радіотехніки, радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов у своєму Telegram-каналі.

Як зазначається в дописі, останнім часом надходить підтверджена інформація про екстрене постачання російським підрозділам терміналів супутникового інтернету. Для забезпечення зв’язку противник використовує кілька внутрішніх провайдерів, що надають доступ до мережі через супутники типу "Ямал" та "Експрес".

Бескрестнов пояснює, що такі комплекси можна ідентифікувати за зовнішнім виглядом. Зокрема, антени цих терміналів виконані у формі класичних супутникових тарілок, подібних до телевізійних, із діаметром у межах від 60 до 120 сантиметрів. Вони можуть бути як круглими, так і витягнутої овальної форми.

Відео дня

Ще однією характерною ознакою є фіксований напрямок, у якому встановлюється обладнання. Усі такі антени орієнтуються на сектор від південного сходу до півдня, який відповідає азимуту приблизно 110–180 градусів і безпосередньо пов’язане з положенням супутників на орбіті.

На відміну від систем типу Starlink, ці термінали працюють без будь-якого захисного покриття. За словами експерта, використання чохлів на відповідних частотах негативно впливає на передачу сигналу, тому тарілки залишають повністю відкритими.

Окремо він звертає увагу на тактику розміщення такого обладнання, оскільки антени можуть встановлювати не на самій лінії зіткнення, а значно глибше в тилу, з’єднуючи їх із передовими позиціями за допомогою Wi-Fi-мостів.

Крім того, у новому звіті налітики ISW зазначають, що російська армія досі не має повноцінної заміни Starlink, і це вже негативно вплинуло на її здатність координувати бойові дії. Через це підрозділи РФ змушені використовувати переважно наземні канали зв’язку, визнають російські військові кореспонденти.

Обмеження у роботі Starlink також знизили можливості Росії завдавати тактичних ударів по Україні. В ISW раніше попереджали, що без альтернативних технологічних рішень або обходу блокувань російські сили не зможуть підтримувати колишні масштаби застосування безпілотників.

Блокування Starlink для росіян: що про це відомо

Нагадаємо, що 5 лютого російські війська зупинили штурмові дії на окремих ділянках фронту через проблеми зі зв’язком і роботою Starlink. За словами експерта Сергія "Флеш" Бескрестнова, у підрозділів РФ фактично було порушене управління військами. Водночас українські захисники зберегли доступ до супутникового зв’язку. Проблеми виникли лише в тих, хто не встиг вчасно зареєструвати приватні термінали.

Реагуючи на рішення Ігона Маска заблокувати роботу Starlink для країни-агресорки, російський пропагандист Володимир Соловйов став погрожувати ударом по заводах бізнесмена, які знаходяться в США.

Також "Флеш" розповідав, що росіяни намагаються відшукати шляхи "реанімації" терміналів Starlink. Зокрема ворог може запропонувати "легкі гроші" українцям, які погодяться зареєструвати систему на власне ім'я чи фіктивне ТОВ