РФ отправляет на фронт собственные терминалы спутниковой связи: как их выявлять, — "Флеш" (фото)

Российская армия в ускоренном режиме получает новые средства спутниковой связи, которые уже начали появляться вблизи линии фронта. Речь идет о терминалах не западного производства, а о системах, работающих через российские орбитальные платформы и имеющих ряд характерных технических признаков.

Об этом сообщает эксперт по радиотехнике, советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов в своем Telegram-канале.

Как отмечается в заметке, в последнее время поступает подтвержденная информация об экстренной поставке российским подразделениям терминалов спутникового интернета. Для обеспечения связи противник использует несколько внутренних провайдеров, предоставляющих доступ к сети через спутники типа "Ямал" и "Экспресс".

Бескрестнов объясняет, что такие комплексы можно идентифицировать по внешнему виду. В частности, антенны этих терминалов выполнены в форме классических спутниковых тарелок, подобных телевизионным, с диаметром в пределах от 60 до 120 сантиметров. Они могут быть как круглыми, так и вытянутой овальной формы.

Еще одним характерным признаком является фиксированное направление, в котором устанавливается оборудование. Все такие антенны ориентируются на сектор от юго-востока до юга, который соответствует азимуту примерно 110-180 градусов и напрямую связан с положением спутников на орбите.

В отличие от систем типа Starlink, эти терминалы работают без какого-либо защитного покрытия. По словам эксперта, использование чехлов на соответствующих частотах негативно влияет на передачу сигнала, поэтому тарелки оставляют полностью открытыми.

Отдельно он обращает внимание на тактику размещения такого оборудования, поскольку антенны могут устанавливать не на самой линии соприкосновения, а значительно глубже в тылу, соединяя их с передовыми позициями с помощью Wi-Fi-мостов.

Кроме того, в новом отчете налитики ISW отмечают, что российская армия до сих пор не имеет полноценной замены Starlink, и это уже негативно повлияло на ее способность координировать боевые действия. Поэтому подразделения РФ вынуждены использовать преимущественно наземные каналы связи, признают российские военные корреспонденты.

Ограничения в работе Starlink также снизили возможности России наносить тактические удары по Украине. В ISW ранее предупреждали, что без альтернативных технологических решений или обхода блокировок российские силы не смогут поддерживать прежние масштабы применения беспилотников.

Блокировка Starlink для россиян: что об этом известно

Напомним, что 5 февраля российские войска остановили штурмовые действия на отдельных участках фронта из-за проблем со связью и работой Starlink. По словам эксперта Сергея "Флеш" Бескрестнова, у подразделений РФ фактически было нарушено управление войсками. При этом украинские защитники сохранили доступ к спутниковой связи. Проблемы возникли только у тех, кто не успел вовремя зарегистрировать частные терминалы.

Реагируя на решение Игона Маска заблокировать работу Starlink для страны-агрессора, российский пропагандист Владимир Соловьев стал угрожать ударом по заводам бизнесмена, которые находятся в США.

Также "Флеш" рассказывал, что россияне пытаются отыскать пути "реанимации" терминалов Starlink. В частности враг может предложить "легкие деньги" украинцам, которые согласятся зарегистрировать систему на собственное имя или фиктивное ООО