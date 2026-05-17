Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Мнения

Авиация, наука, медицина: где и в чем Украина и украинцы были первыми

"На днях был спор о наличии/отсутствии космического потенциала Украины. Вспомнили, что Королев был из Житомира, Южмаш делал двигатели для космических ракет, а SS-18 Satan, которым россия пугает весь мир, был разработан в Днепре. Не буду уходить в детали, но в результате спора захотелось посмотреть на исторические события, где и в чем Украина и украинцы были первыми", — пишет директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин.

Анатолий Амелин
Анатолий Амелин
Экономист, директор экономических программ Украинского института будущего
0
Украина, украинцы, где украинцы были первыми, украинцы достижения, выдающиеся украинцы, известные украинцы, рекорды Украины
Где и в чем Украина и украинцы были первыми | Фото: Pexels

Итак:

Авиация и космос

  • Первый в мире четырехмоторный самолет ("Русский витязь") — Игорь Сикорский из Киева, 1913.
  • Первая успешная одновинтовая схема вертолета и первый серийный вертолет R-4 — Сикорский, 1939-1942.
  • Первый в мире широкофюзеляжный транспортный самолет Ан-22 "Антей" — КБ Антонова, Киев, 1965.
  • Самый большой и самый тяжелый самолет в истории авиации Ан-225 "Мрия" — КБ Антонова, Киев, 1988; установил 240 мировых рекордов.
  • Первый проект пилотируемого ракетного аппарата — один из первых в мире, Николай Кибальчич с Черниговщины, 1881 (кратер на Луне его имени).
  • Концепция лунно-орбитальной стыковки, положенная в основу программы Apollo — Юрий Кондратюк из Полтавы, 1916-1929.
  • Первый искусственный спутник Земли — под руководством Сергея Королева из Житомира, 1957.
  • Первый полет человека в космос — под руководством Королева, 1961.
  • Первая сварка в космосе — технология Института электросварки им. Патона, "Союз-6", 1969.
  • Самая тяжелая межконтинентальная баллистическая ракета в мире R-36M (SS-18 "Сатана") — КБ "Южное", Днепр, 1975.
Украина, украинцы, где украинцы были первыми, украинцы достижения, выдающиеся украинцы, известные украинцы, рекорды Украины
Они были первыми: Иосиф Тимченко, Георгий Гамов, Сергей Королев...
Фото: Facebook

Наука

  • Предсказание реликтового излучения — Георгий Гамов из Одессы, 1948.
  • Квантово-механическое объяснение альфа-распада — Гамов, 1928.

Медицина

  • Открытие фагоцитоза и клеточного иммунитета — Илья Мечников из Харьковщины, Нобелевская премия 1908.
  • Введение термина "геронтология" — Мечников, 1903.
  • Первая эффективная вакцина против холеры — Владимир Хавкин из Одессы, 1892.
  • Первая вакцина против чумы ("лимфа Хавкина") — Хавкин, 1897.
  • Стрептомицин — первый антибиотик против туберкулеза -
  • Селман Ваксман из Винницкой области, Нобелевская премия 1952.
  • Введение термина "антибиотик" в современном значении — Ваксман, 1940-е.
  • Первая аллотрансплантация почки человеку — Юрий Вороной, Херсон, 3 апреля 1933 года.
  • Метод трансплантации роговицы из трупной ткани — Владимир Филатов, Одесса, 1931.
  • Метод "круглого стебля" в пластической хирургии — Филатов, 1916.

Техника и инженерия

  • Первый в мире рамочный улей со съемными рамками, положивший начало современному пчеловодству — Петр Прокопович, Черниговщина, 1814.
  • Первое практическое применение керосиновой лампы и первая экстренная ночная операция при ее свете — Ян Зег и Игнаций Лукасевич, Львов, 1853.
  • Электродуговая сварка — Николай Бенардос из Николаевщины один из изобретателей (патент USPTO 363,320), 1881-1887.
  • Первый электронный цифровой компьютер с сохраненной программой в континентальной Европе
  • Первый в мире цельносварной автодорожный мост — мост Патона, Киев, 1953.
Важно
Дроны княгини Ольги: 5 военных операций украинцев, которые изменили ход истории
Дроны княгини Ольги: 5 военных операций украинцев, которые изменили ход истории

Государственность и право

  • Одна из самых ранних европейских конституционных хартий с принципом разделения властей — Конституция Пилипа Орлика, Бендеры, 1710.

Книжная культура

  • Первое полное печатное издание Библии на церковнославянском языке — Острожская Библия, Иван Федоров, 1581.

Культура

  • Основатель супрематизма ("Черный квадрат") — Казимир Малевич, Киев/Петроград, 1915.
  • Один из первых прототипов киноаппарата — на 2 года раньше Люмьеров, Иосиф Тимченко, Одесса, 1893.

Аграрный сектор

  • Крупнейший производитель и экспортер подсолнечного масла в мире — Украина, исторически более 50% мирового экспорта (USDA, 2021-2024).

спорт

  • Первое в мире преодоление 6,00 м в прыжках с шестом — Сергей Бубка, Париж, 13 июля 1985.

...

Вот такой перечень получился. Если чего-то не хватает — дополняйте в комментариях )

Источник.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.