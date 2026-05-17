Мнения
Авиация, наука, медицина: где и в чем Украина и украинцы были первыми
"На днях был спор о наличии/отсутствии космического потенциала Украины. Вспомнили, что Королев был из Житомира, Южмаш делал двигатели для космических ракет, а SS-18 Satan, которым россия пугает весь мир, был разработан в Днепре. Не буду уходить в детали, но в результате спора захотелось посмотреть на исторические события, где и в чем Украина и украинцы были первыми", — пишет директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин.
0
Итак:
Авиация и космос
- Первый в мире четырехмоторный самолет ("Русский витязь") — Игорь Сикорский из Киева, 1913.
- Первая успешная одновинтовая схема вертолета и первый серийный вертолет R-4 — Сикорский, 1939-1942.
- Первый в мире широкофюзеляжный транспортный самолет Ан-22 "Антей" — КБ Антонова, Киев, 1965.
- Самый большой и самый тяжелый самолет в истории авиации Ан-225 "Мрия" — КБ Антонова, Киев, 1988; установил 240 мировых рекордов.
- Первый проект пилотируемого ракетного аппарата — один из первых в мире, Николай Кибальчич с Черниговщины, 1881 (кратер на Луне его имени).
- Концепция лунно-орбитальной стыковки, положенная в основу программы Apollo — Юрий Кондратюк из Полтавы, 1916-1929.
- Первый искусственный спутник Земли — под руководством Сергея Королева из Житомира, 1957.
- Первый полет человека в космос — под руководством Королева, 1961.
- Первая сварка в космосе — технология Института электросварки им. Патона, "Союз-6", 1969.
- Самая тяжелая межконтинентальная баллистическая ракета в мире R-36M (SS-18 "Сатана") — КБ "Южное", Днепр, 1975.
Наука
- Предсказание реликтового излучения — Георгий Гамов из Одессы, 1948.
- Квантово-механическое объяснение альфа-распада — Гамов, 1928.
Медицина
- Открытие фагоцитоза и клеточного иммунитета — Илья Мечников из Харьковщины, Нобелевская премия 1908.
- Введение термина "геронтология" — Мечников, 1903.
- Первая эффективная вакцина против холеры — Владимир Хавкин из Одессы, 1892.
- Первая вакцина против чумы ("лимфа Хавкина") — Хавкин, 1897.
- Стрептомицин — первый антибиотик против туберкулеза -
- Селман Ваксман из Винницкой области, Нобелевская премия 1952.
- Введение термина "антибиотик" в современном значении — Ваксман, 1940-е.
- Первая аллотрансплантация почки человеку — Юрий Вороной, Херсон, 3 апреля 1933 года.
- Метод трансплантации роговицы из трупной ткани — Владимир Филатов, Одесса, 1931.
- Метод "круглого стебля" в пластической хирургии — Филатов, 1916.
Техника и инженерия
- Первый в мире рамочный улей со съемными рамками, положивший начало современному пчеловодству — Петр Прокопович, Черниговщина, 1814.
- Первое практическое применение керосиновой лампы и первая экстренная ночная операция при ее свете — Ян Зег и Игнаций Лукасевич, Львов, 1853.
- Электродуговая сварка — Николай Бенардос из Николаевщины один из изобретателей (патент USPTO 363,320), 1881-1887.
- Первый электронный цифровой компьютер с сохраненной программой в континентальной Европе
- Первый в мире цельносварной автодорожный мост — мост Патона, Киев, 1953.
Дроны княгини Ольги: 5 военных операций украинцев, которые изменили ход истории
Государственность и право
- Одна из самых ранних европейских конституционных хартий с принципом разделения властей — Конституция Пилипа Орлика, Бендеры, 1710.
Книжная культура
- Первое полное печатное издание Библии на церковнославянском языке — Острожская Библия, Иван Федоров, 1581.
Культура
- Основатель супрематизма ("Черный квадрат") — Казимир Малевич, Киев/Петроград, 1915.
- Один из первых прототипов киноаппарата — на 2 года раньше Люмьеров, Иосиф Тимченко, Одесса, 1893.
Аграрный сектор
- Крупнейший производитель и экспортер подсолнечного масла в мире — Украина, исторически более 50% мирового экспорта (USDA, 2021-2024).
спорт
- Первое в мире преодоление 6,00 м в прыжках с шестом — Сергей Бубка, Париж, 13 июля 1985.
...
Вот такой перечень получился. Если чего-то не хватает — дополняйте в комментариях )
Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.