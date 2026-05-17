Авіація, наука, медицина: де і в чому Україна та українці були першими
"Днями була суперечка про наявність/відсутність космічного потенціалу України. Згадали, що Корольов був із Житомира, Південмаш робив двигуни для космічних ракет, а SS-18 Satan, яким росія лякає весь світ, було розроблено у Дніпрі. Не йтиму в деталі, але в результаті суперечки захотілося подивитися на історичні події, де і в чому Україна та українці були першими", — пише директор економічних програм Українського інституту майбутнього Анатолій Амелін.
Тож:
Авіація і космос
- Перший у світі чотиримоторний літак ("Російський витязь") — Ігор Сікорський із Києва, 1913.
- Перша успішна одногвинтова схема гелікоптера і перший серійний гелікоптер R-4 — Сікорський, 1939-1942.
- Перший у світі широкофюзеляжний транспортний літак Ан-22 "Антей" — КБ Антонова, Київ, 1965.
- Найбільший і найважчий літак в історії авіації Ан-225 "Мрія" — КБ Антонова, Київ, 1988; встановив 240 світових рекордів.
- Перший проект пілотованого ракетного апарату — один із найперших у світі, Микола Кибальчич із Чернігівщини, 1881 (кратер на Місяці його імені).
- Концепція місячно-орбітальної стиковки, покладена в основу програми Apollo — Юрій Кондратюк із Полтави, 1916-1929.
- Перший штучний супутник Землі — під керівництвом Сергія Корольова з Житомира, 1957.
- Перший політ людини в космос — під керівництвом Корольова, 1961.
- Перше зварювання в космосі — технологія Інституту електрозварювання ім. Патона, "Союз-6", 1969.
- Найважча міжконтинентальна балістична ракета у світі R-36M (SS-18 "Сатана") — КБ "Південне", Дніпро, 1975.
Наука
- Передбачення реліктового випромінювання — Георгій Гамов з Одеси, 1948.
- Квантово-механічне пояснення альфа-розпаду — Гамов, 1928.
Медицина
- Відкриття фагоцитозу і клітинного імунітету — Ілля Мечников із Харківщини, Нобелівська премія 1908.
- Запровадження терміна "геронтологія" — Мечников, 1903.
- Перша ефективна вакцина проти холери — Володимир Хавкін з Одеси, 1892.
- Перша вакцина проти чуми ("лімфа Хавкіна") — Хавкін, 1897.
- Стрептоміцин — перший антибіотик проти туберкульозу —
- Селман Ваксман із Вінниччини, Нобелівська премія 1952.
- Запровадження терміна "антибіотик" у сучасному значенні — Ваксман, 1940-і.
- Перша алотрансплантація нирки людині — Юрій Вороний, Херсон, 3 квітня 1933.
- Метод трансплантації рогівки з трупної тканини — Володимир Філатов, Одеса, 1931.
- Метод "круглого стебла" в пластичній хірургії — Філатов, 1916.
Техніка і інженерія
- Перший у світі рамковий вулик зі знімними рамками, що започаткував сучасне бджільництво — Петро Прокопович, Чернігівщина, 1814.
- Перше практичне застосування гасової лампи і перша екстрена нічна операція при її світлі — Ян Зег та Ігнацій Лукасевич, Львів, 1853.
- Електродугове зварювання — Микола Бенардос із Миколаївщини один із винахідників (патент USPTO 363,320), 1881-1887.
- Перший електронний цифровий комп'ютер зі збереженою програмою у континентальній Європі
- Перший у світі суцільнозварний автодорожний міст — міст Патона, Київ, 1953.
Державність і право
- Одна з найраніших європейських конституційних хартій із принципом поділу влади — Конституція Пилипа Орлика, Бендери, 1710.
Книжна культура
- Перше повне друковане видання Біблії церковнослов'янською мовою — Острозька Біблія, Іван Федоров, 1581.
Культура
- Засновник супрематизму ("Чорний квадрат") — Казимир Малевич, Київ/Петроград, 1915.
- Один із перших прототипів кіноапарату — на 2 роки раніше Люм'єрів, Йосип Тимченко, Одеса, 1893.
Аграрний сектор
- Найбільший виробник і експортер соняшникової олії у світі — Україна, історично понад 50% світового експорту (USDA, 2021-2024).
Спорт
- Перше у світі подолання 6,00 м у стрибках із жердиною — Сергій Бубка, Париж, 13 липня 1985.
Ось такий перелік вийшов. Якщо чогось не вистачає — доповнюйте у коментарях )
