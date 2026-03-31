10 тыс долларов с каждого украинца: как Украина попала в долговую яму и когда придут коллекторы

Ну что, дорогие украинцы, как долги отдавать будем? Чем рассчитываться?

И это — самый актуальный вопрос ближайшего десятилетия.

Госдолг до полномасштабного вторжения, февраль 2022 — ~$95 млрд. На 1 января 2026 года — $213,3 млрд.

Вырос в 2,2 раза за четыре года. Прирост — $118 млрд (!)

Минфин прогнозирует $240 млрд к концу 2026-го. И к 2028–2029 подходим к отметке $290–300 млрд (по $10 тыс с каждого украинца, включая младенцев).

Повторяю вопрос, чем отдавать будем?

Трамп вообще нам пытался $350 млрд долгов предъявить (но на это не обращаем внимание).

В 2025-м проценты по долгу были — $11,5 млрд. На пенсии и всю социальную защиту — $10,16 млрд. Впервые в современной украинской истории государство платит кредиторам больше, чем пенсионерам.

Полное обслуживание вместе с погашением тела — $26,6 млрд, или 42% всех собственных доходов бюджета — тех, что государство собирает внутри страны. Почти каждая вторая гривна, которую государство собирает с экономики, уходит сегодня кредиторам.

Не на армию. Не на школы. Не на больницы...

Для сравнения.

Польша: долг — 55% ВВП, расходы на проценты — ~2,2% ВВП (~$20 млрд, PLN 80 млрд в 2024-м). Поляки уже переживают, что за 5 лет расходы на долг выросли в 2,5 раза. Но это 2,2% ВВП, а не 42% собственных доходов. И долги росли для нужд развития экономики, а не выживания.

Турция: долг — всего 25% ВВП. Проценты — ~16% бюджетных расходов. Турецкие экономисты говорят: "Мы тратим на обслуживание долга огромные деньги." При 25%. Представьте, что они сказали бы о нас.

Теперь то, о чем в Украине пока не говорят вслух.

Нам долги нечем отдавать. И повышение налогов для этого — не решение. Станет еще хуже. Когда государство с убитой экономикой повышает налоги — бизнес уходит в тень или за границу — доходы бюджета падают — дефицит растет — долг растет. Отдавать нечем. Так это работает по факту, а не в красивых презентациях.

Аргентина прошла этот путь. Ливан прошел. Обе страны закончили дефолтом, уничтоженным средним классом и годами экономического коллапса.

Выиграют ли от этого кредиторы? Нет. Они получат ноль (хотел другое слово написать) от страны с самой боеспособной армией в Европе, которая не собирается тихо сдаваться по требованию банкиров из Брюсселя или Нью-Йорка.

Или у нас будет цивилизованное решение. Либо дефолт. Третьего, к сожалению, нет.

Теперь о логике, которую почему-то публично не озвучивают.

Долг за время войны вырос на $118 млрд. Эта сумма — прямая стоимость нашей обороны. Стоимость нашего выживания. И стоимость безопасности ЕС за счет Украины. И весь цивилизованный мир признает: Украина воюет не только за себя. Мы сдерживаем угрозу, которая без нас пришла бы в Варшаву, Таллинн, Берлин. Мы защищаем всех — ценой собственного ВВП, собственных людей, собственных долгов.

Если это правда — а это правда — тогда прирост долга от войны должен быть покрыт пропорционально теми, кто этой защитой воспользовался. Или прощен. Полностью. Или частично. Но точно — не повешен на шею нескольких десятков миллионов истощенных войной украинцев, которые еще и бронежилеты за свой счет покупали. И на наших детей.

И это нормальная адекватная логика. И прецедентов — полно.

За 200 лет задокументировано более 300 суверенных реструктуризаций. Среднее NPV-списание по всем сделкам — 45%. Медиана — 38%. Это можно считать нормой.

Другими словами: большинство стран, которые оказывались в долговой ловушке, выходили из нее через частичное или полное списание. Кредиторы это знают. Вопрос только в переговорной силе и моменте:

Германия 1953 — союзники списали 50% долга (15 млрд из 30 млрд дойчмарок). Страна, которая сама развязала две мировые войны. Подписали соглашение США, Франция, Великобритания — и даже Греция, которая больше всего пострадала от нацистской оккупации. Почему? Потому что восстановление Европы было важнее принципа "задолжал — плати полностью". Результат: + 8% ВВП в год в 50-х, "Wirtschaftswunder", полная занятость. Польша 1991 — Парижский клуб списал 50% (~$8,25 млрд из $16,5 млрд двустороннего долга) в обмен на реформы и курс на ЕС. Лондонский клуб списал еще ~45% коммерческого долга. 28 лет непрерывного роста после этого. Лучший результат в Восточной Европе. Ирак 2004 — США организовали списание 80% долга (!) через Парижский клуб (~$29,7 млрд из $37,2 млрд двустороннего). Самое глубокое списание в истории Парижского клуба на тот момент.

США сами списали свои $4 млрд — полностью. (Congressional Research Service RS21482)

Геополитика решила то, что экономика сама решить не могла.

Нас никто не защищал бесплатно — мы сами платили собственной кровью. Но финансовое бремя этой обороны должно быть справедливо распределено между всеми, кто защитой воспользовался.

Что значит "справедливо" в цифрах. Наша цель-минимум: расходы на проценты по госдолгу — не более 3–4% ВВП. Именно столько у большинства стран со здоровыми финансами. Среднее по странам OECD в 2024-м — 3,3% ВВП. Сейчас только проценты — 5,5% ВВП, вдвое выше среднего по OECD. А полное обслуживание — 42% собственных доходов. Это уже долговая яма.

Для этого нужно:

Списание не менее 30–50% официального двустороннего долга G7 (~$15–20 млрд), Растяжение остальных на 20–30 лет, ERA-кредиты ($50 млрд) должны погашаться исключительно из замороженных активов России, а не из украинского бюджета. Это не Украина брала эти деньги в долг ради собственного обогащения. Это нам одолжили, чтобы мы воевали за общую безопасность.

Относительно замороженных активов России — $280–330 млрд в Euroclear — давайте честно, надеяться, что их просто "отдадут" — наивно:

Нет правовой базы. Россия оспаривает заморозку в судах. Трамп и Путин ведут переговоры, и никто не знает, о чем договорятся (эти деньги — часть из них).

Поэтому на них я бы не рассчитывал. Если будет — хорошо, но готовимся к худшему сценарию.

Итак, или переговоры с позицией, или дефолт.

Окно для переговоров открыто у нас до марта 2027 — до окончания GCU-стендстила и программы МВФ. После — условия станут хуже (для нас). Каждый год промедления — еще +$40–50 млрд долга.

У нас выбор прост: или Украина садится за стол с четкой позицией и аргументами — или за нас решат другие, и результат будет соответствующий. И Украины, которую мы хотим видеть, у нас не будет.

Кредиторы должны хорошо понимать: дефолт страны с самой боеспособной армией в Европе, которая защищает весь цивилизованный мир и имеет критические минералы и ресурсы — никому хорошо не сделает.

Как переговорщик с 30-ти летним опытом, я бы начал с простой ставки "50% сейчас — или 0% потом". И показывал бы реализацию именно худшего сценария с дефолтом, хаосом...

50% сейчас — или 0% потом. Выбор за ними.

