"Это будет означать финансовую катастрофу": Гетманцев оценил риски потери помощи для Украины
В Украине сложилась критическая ситуация с государственным бюджетом из-за зависимости от международной помощи. В случае задержки или прекращения внешнего финансирования стране грозит "катастрофа".
Украина может потерять 3,3 млрд долларов и не только эти средства, ведь государственный бюджет в значительной степени зависит от внешнего финансирования. Об этом председатель налогового комитета парламента Даниил Гетманцев рассказал в интервью Фокусу.
"Мы зависимы от внешнего финансирования. Фактически, если его исключить, это будет означать финансовую катастрофу для нашей страны", — сообщил Даниил Гетманцев.
Он пояснил, что Украина регулярно не соблюдает обязательства, которые взяла на себя перед международными партнерами. В частности, в рамках программы Ukraine Facility по итогам 2025 года страна не выполнила 14 индикаторов, из-за чего уже потеряла 3,9 млрд евро финансирования.
Финансовые риски для Украины
К тому же уже в первом квартале текущего года Украина рискует окончательно остаться без 300 млн евро из-за просрочки обязательства по увеличению состава Высшего антикоррупционного суда. Как пояснил Гетманцев, если индикатор не выполняется более 12 месяцев, соответствующие средства не переносятся, а аннулируются.Важно
"Кроме того, в первом квартале 2026 года мы должны выполнить восемь индикаторов, и по пяти есть риск срыва. Также есть четыре важных закона — о публичных закупках, интероперабельность железнодорожного транспорта, интеграцию энергетического рынка и законопроект о SEPA. Если мы их не примем, то потеряем еще 3,3 млрд долларов от Всемирного банка", — сообщил народный депутат.
Отдельно Гетманцев обратил внимание на риски в отношениях с МВФ, который является ориентиром для других доноров. Он отметил, что Украина может недополучать финансирование из-за невыполнения обязательств.
"И эти риски уже в ближайшие месяцы могут стать критическими", — отметил Даниил Гетманцев.
Ранее Фокус писал, что в марте МВФ начал переговоры с Украиной о продлении финансирования в рамках кредитной программы. Среди главных требований было повышение налоговой нагрузки на малый бизнес и предпринимателей, а также реализация других структурных реформ.