В Украине сложилась критическая ситуация с государственным бюджетом из-за зависимости от международной помощи. В случае задержки или прекращения внешнего финансирования стране грозит "катастрофа".

Украина может потерять 3,3 млрд долларов и не только эти средства, ведь государственный бюджет в значительной степени зависит от внешнего финансирования. Об этом председатель налогового комитета парламента Даниил Гетманцев рассказал в интервью Фокусу.

"Мы зависимы от внешнего финансирования. Фактически, если его исключить, это будет означать финансовую катастрофу для нашей страны", — сообщил Даниил Гетманцев.

Он пояснил, что Украина регулярно не соблюдает обязательства, которые взяла на себя перед международными партнерами. В частности, в рамках программы Ukraine Facility по итогам 2025 года страна не выполнила 14 индикаторов, из-за чего уже потеряла 3,9 млрд евро финансирования.

Відео дня

Есть риски и по программе с МВФ, а именно на нее ориентируются все остальные доноры

Финансовые риски для Украины

К тому же уже в первом квартале текущего года Украина рискует окончательно остаться без 300 млн евро из-за просрочки обязательства по увеличению состава Высшего антикоррупционного суда. Как пояснил Гетманцев, если индикатор не выполняется более 12 месяцев, соответствующие средства не переносятся, а аннулируются.

Важно

"Кроме того, в первом квартале 2026 года мы должны выполнить восемь индикаторов, и по пяти есть риск срыва. Также есть четыре важных закона — о публичных закупках, интероперабельность железнодорожного транспорта, интеграцию энергетического рынка и законопроект о SEPA. Если мы их не примем, то потеряем еще 3,3 млрд долларов от Всемирного банка", — сообщил народный депутат.

Отдельно Гетманцев обратил внимание на риски в отношениях с МВФ, который является ориентиром для других доноров. Он отметил, что Украина может недополучать финансирование из-за невыполнения обязательств.

Опрос Как вы оцениваете экономическую ситуацию в Украине в 2026 году? Опрос открыт до Скорее стабильная Напряженная, но контролируемая Кризисная Трудно оценить Голосувати

"И эти риски уже в ближайшие месяцы могут стать критическими", — отметил Даниил Гетманцев.

Ранее Фокус писал, что в марте МВФ начал переговоры с Украиной о продлении финансирования в рамках кредитной программы. Среди главных требований было повышение налоговой нагрузки на малый бизнес и предпринимателей, а также реализация других структурных реформ.