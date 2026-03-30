В Україні склалася критична ситуація з державним бюджетом через залежність від міжнародної допомоги. У разі затримки або припинення зовнішнього фінансування країні загрожує “катастрофа”.

Україна може втратити 3,3 млрд доларів і не лише ці кошти, адже державний бюджет значною мірою залежить від зовнішнього фінансування. Про це голова податкового комітету парламенту Данило Гетманцев розповів в інтерв'ю Фокусу.

"Ми залежні від зовнішнього фінансування. Фактично, якщо його виключити, це означатиме фінансову катастрофу для нашої країни", — повідомив Данило Гетманцев.

Він пояснив, що Україна регулярно не дотримується зобов’язань, які взяла на себе перед міжнародними партнерами. Зокрема, у межах програми Ukraine Facility за підсумками 2025 року країна не виконала 14 індикаторів, через що вже втратила 3,9 млрд євро фінансування.

Є ризики й щодо програми з МВФ, а саме на неї орієнтуються всі інші донори

Фінансові ризики для України

До того ж вже в першому кварталі поточного року Україна ризикує остаточно залишитися без 300 млн євро через прострочення зобов’язання щодо збільшення складу Вищого антикорупційного суду. Як пояснив Гетманцев, якщо індикатор не виконується понад 12 місяців, відповідні кошти не переносяться, а анулюються.

"Крім того, у першому кварталі 2026 року ми маємо виконати вісім індикаторів, і за п'ятьма є ризик зриву. Також є чотири важливі закони — про публічні закупівлі, інтероперабельність залізничного транспорту, інтеграцію енергетичного ринку та законопроєкт про SEPA. Якщо ми їх не ухвалимо, то втратимо ще 3,3 млрд доларів від Світового банку", — повідомив народний депутат.

Окремо Гетманцев звернув увагу на ризики у відносинах з МВФ, який є орієнтиром для інших донорів. Він наголосив, що Україна може недоотримувати фінансування через невиконання зобов’язань.

"І ці ризики вже найближчими місяцями можуть стати критичними", — зауважив Данило Гетманцев.

Раніше Фокус писав, що в березні МВФ почав переговори з Україною про продовження фінансування в межах кредитної програми. Серед головних вимог було підвищення податкового навантаження на малий бізнес і підприємців, а також реалізація інших структурних реформ.