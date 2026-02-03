Госдолг Украины вырос почти на 30%, – Минфин

По состоянию на 31 декабря 2025 года общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины составила 9 042,7 млрд грн ($213,3 млрд), что на 29,5% (28,4% в долларовом эквиваленте) больше, чем на конец 2024 года.

В 2025 году госдолг Украины вырос на 2,061 трлн грн ($47,3 млрд) в основном вследствие увеличения долгосрочного льготного финансирования от международных партнеров, сообщает Министерство финансов.

В ведомстве уточнили, что крупнейшим источником финансирования госбюджета в 2025 году стали кредиты ERA от стран G7 ($37,9 млрд), частично учитываемые как госдолг, а также финансирование от Евросоюза в размере $12,1 млрд.

"За год задолженность Украины по льготным кредитам ЕС увеличилась на 1,654 трлн грн ($38,6 млрд). Платежи по погашению по кредитам Ukraine Facility имеют льготный период в 11–12 лет и могут компенсироваться странами Европейского Союза", – объяснили в Минфине.

Фото: пресс-служба минфина

Обслуживание и погашение кредитов ERA будет осуществляться за счет источников, не связанных с государственным бюджетом, в частности, доходов от замороженных российских активов, что не создает дополнительной долговой нагрузки для украинских налогоплательщиков.

Параллельно произошло уменьшение стоимости государственного долга: его средневзвешенная стоимость снизилась с 7,2% в 2021 году до 4,55% в 2025 году, то есть в 1,6 раза. Стоимость внешнего госдолга сократилась с 4,5% до 1,9% или более чем в 2,3 раза, благодаря росту доли льготного финансирования от международных партнеров.

Фото: пресс-служба минфина

Напомним, в январе правительство Японии объявило о выделении $6 млрд для Украины в 2026 году. Общая финансовая и гуманитарная помощь, оказанная Японией, уже превысила $15 млрд.

Также сообщалось, что в 2025 году Соединенные Штаты Америки предоставили Украине военную помощь на наименьшую сумму с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации.