Япония выделит Украине $6 млрд: на что пойдут эти деньги

Правительство Японии объявило о выделении $6 миллиардов для Украины в 2026 году. Общая финансовая и гуманитарная помощь, оказанная Японией, уже превысила $15 миллиардов.

Деньги пойдут на гуманитарную и техническую поддержку, сообщила в Facebook вице-спикер Верховной Рады Украины Елена Кондратюк по итогам первой официальной встречи с послом Японии в Украине Масаши Накагоме.

"Также мы благодарны за выделение около $149 миллионов в дополнительном бюджете, одобренном парламентом Японии, на проекты Программы экстренного восстановления для Украины", – добавила она.

По ее словам, Япония также оказала экстренную помощь Украине по восстановлению энергетики, передав 2500 электрогенераторов разной мощности, более 65 трансформаторов и 10 электрогенераторных установок, а также другое критически важное оборудование для поддержки и восстановления энергосистемы.

"В общей сложности финансовая и гуманитарная помощь, оказанная Японией, уже превысила $15 миллиардов. За этим стоят просто суммы и цифры, а без преувеличения тысячи спасенных жизней", – подчеркивает Кондратюк.

Чиновница отметила тот момент, что Япония помогает с реабилитацией украинских военных, присоединилась к Международной коалиции по возвращению украинских детей и голосовала за последние проукраинские резолюции в ООН. Она стала соавтором и поддержала резолюцию "Возвращение украинских детей".

Кроме того, Япония как страна G7 оказывает санкционное давление на РФ и поддерживает привлечение страны-агрессора к ответственности.

Кондратюк поблагодарила эту страну в лице ее посла за помощь и поддержку в такое сложное время.

