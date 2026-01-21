Японія виділить Україні $6 млрд: на що підуть ці гроші

Уряд Японії оголосив про виділення $6 мільярдів для України у 2026 році. Загальна фінансова та гуманітарна допомога, надана Японією, вже перевищила $15 мільярдів.

Гроші підуть на гуманітарну і технічну підтримку, повідомила у Facebook віце-спікерка Верховної Ради України Олена Кондратюк за підсумками першої офіційної зустрічі з послом Японії в Україні Масаші Накагоме.

"Також ми вдячні за виділення близько $149 мільйонів у додатковому бюджеті, схваленому парламентом Японії, на проєкти Програми екстреного відновлення для України", — додала вона.

За її словами, Японія також надала екстрену допомогу Україні з відновлення енергетики, передавши 2500 електрогенераторів різної потужності, понад 65 трансформаторів і 10 електрогенераторних установок, а також інше критично важливе обладнання для підтримки і відновлення енергосистеми.

"Загалом фінансова та гуманітарна допомога, надана Японією, вже перевищила $15 мільярдів. За цим стоять просто суми і цифри, а без перебільшення тисячі врятованих життів", — підкреслює Кондратюк.

Чиновниця наголосила на тому моменті, що Японія допомагає з реабілітацією українських військових, приєдналася до Міжнародної коаліції з повернення українських дітей і голосувала за останні проукраїнські резолюції в ООН. Вона стала співавтором і підтримала резолюцію "Повернення українських дітей".

Крім того, Японія як країна G7 чинить санкційний тиск на РФ і підтримує притягнення країни-агресора до відповідальності.

Кондратюк подякувала цій країні в особі її посла за допомогу і підтримку в такий складний час.

