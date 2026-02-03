Держборг України зріс майже на 30%, — Мінфін

Станом на 31 грудня 2025 року загальна сума державного та гарантованого державою боргу України становила 9 042,7 млрд грн ($213,3 млрд), що на 29,5% (28,4% у доларовому еквіваленті) більше, ніж на кінець 2024 року.

2025 року держборг України зріс на 2,061 трлн грн ($47,3 млрд) переважно внаслідок збільшення довгострокового пільгового фінансування від міжнародних партнерів, повідомляє Міністерство фінансів.

У відомстві уточнили, що найбільшим джерелом фінансування держбюджету 2025 року стали ">кредити ERA від країн G7 ($37,9 млрд), які частково враховують як держборг, а також фінансування від Євросоюзу в розмірі $12,1 млрд.

"За рік заборгованість України за пільговими кредитами ЄС збільшилася на 1,654 трлн грн ($38,6 млрд). Платежі з погашення за кредитами Ukraine Facility мають пільговий період в 11-12 років і можуть компенсуватися країнами Європейського Союзу", — пояснили в Мінфіні.

Обслуговування та погашення кредитів ERA здійснюватиметься за рахунок джерел, не пов'язаних із державним бюджетом, зокрема, доходів від заморожених російських активів, що не створює додаткового боргового навантаження для українських платників податків.

Паралельно відбулося зменшення вартості державного боргу: його середньозважена вартість знизилася з 7,2% 2021 року до 4,55% 2025 року, тобто в 1,6 раза. Вартість зовнішнього держборгу скоротилася з 4,5% до 1,9% або більш ніж у 2,3 раза, завдяки зростанню частки пільгового фінансування від міжнародних партнерів.

Нагадаємо, у січні уряд Японії оголосив про виділення $6 млрд для України у 2026 році. Загальна фінансова та гуманітарна допомога, надана Японією, вже перевищила $15 млрд.

Також повідомлялося, що 2025 року Сполучені Штати Америки надали Україні військову допомогу на найменшу суму з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації.