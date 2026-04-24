"День ноль" в космосе: решится ли Россия на ядерный удар, который уничтожит Starlink, GPS и весь современный мир

Ну что, друзья, готовы остаться без связи, без навигатора, без Starlink?

Именно это, похоже, и готовит нам агрессор. Только не через РЭБ. И не через хакеров. А через ядерный взрыв в космосе.

Звучит как голливудский сценарий? Я тоже так думал. Пока не разобрался в фактах.

14 февраля 2024 года председатель Комитета по разведке Палаты представителей США Майк Тернер сделал необычное публичное предупреждение — "серьезная угроза национальной безопасности" и требование к Байдену рассекретить данные. Через сутки Белый дом подтвердил — Россия разрабатывает ядерное противоспутниковое оружие в космосе. Помощник министра обороны Джон Пламб в мае 2024 года сказал Конгрессу: "Россия готовит спутник с ядерным зарядом, который сделает низкую орбиту непригодной для всех". "Безразборчивый" — это его слово.

24 апреля 2024 года Россия ветировала резолюцию Совбеза ООН о запрете ядерного оружия в космосе. 13 "за", один "против" (Россия), Китай воздержался. Если вы не планируете то, что запрещает резолюция, — зачем ее блокировать? Джейк Салливан сказал прямо: если бы Путин говорил правду о "нет намерений" — не ветировал бы.

А теперь о "Космосе-2553". Спутник, запущенный 5 февраля 2022 года. За 20 дней до вторжения. Высота — 2000 км. Знаете, что там летает? Практически ничего. Это зона радиационных поясов Ван Аллена, куда нормальные коммерческие аппараты не лезут. Помощница госсекретаря Мэллори Стюарт публично указала — эта орбита не для коммерческих целей и не для честного тестирования электроники. Радиация там высокая, но не настолько, как заявляет Москва.

В 2025 году спутник начал нерегулярно вращаться. CSIS Space Threat Assessment 2025 (апрель 2025): "Вероятно, больше не работает. Возможно, нес фиктивную боеголовку". Путин назвал эти обвинения "голословными" и "уловками", направленными на то, чтобы втянуть Россию в переговоры на условиях Запада, при этом сам обвинил США в попытках милитаризации космического пространства.

Я напоминаю, как в феврале 2022-го все те же люди рассказывали, что "большого наступления не будет".

А теперь заглянем в историю. Там интересно.

9 июля 1962 года США взорвали термоядерный заряд 1,4 мегатонны на высоте 400 км над Тихим океаном. Операция Starfish Prime. Гавайи — 1445 км от эпицентра. За 10 миллисекунд выключило 300 уличных фонарей. Повреждена микроволновая радиорелейная связь между островами. По всему Оаху сработала охранная сигнализация. Из около 25 спутников на орбите уничтожено или серьезно повреждено 9. Треть! Среди них Ariel-1 (первый британский), Telstar-1 (первый коммерческий телекоммуникационный, запущенный буквально на следующий день и погибший от радиации). Искусственный радиационный пояс продержался до 10 лет.

Теперь — советский опыт. 22 октября 1962 года — в пик Карибского кризиса — СССР провел "Тест 184" по программе "К". 300 килотонн на высоте 290 км над Казахстаном. И вот что произошло.

В воздушной телефонной линии Жезказган-Караганда-Акмола на расстоянии 570 км от эпицентра наведенный ток составил 2500 ампер. Сработали все предохранители. Сгорела Карагандинская электростанция. Замкнуло подземный силовой кабель Акмола-Алматы длиной 1000 км. Повреждены РЛС на расстояниях до тысячи километров.

В 1962 году электроника была ламповая и очень устойчивая. А сегодня мы живем в мире микрочипов, которые в миллиард раз чувствительнее.

Как ядерный взрыв: удар по Луне уничтожит спутники на орбите Земли, что известно (фото)

Представьте себе: Путин дал приказ. Ракета-носитель с ядерным зарядом летит в космос. Взрыв на высоте 400 км. Что будет?

Электромагнитный импульс накроет территорию радиусом более 2000 км. Мобильные телефоны, автомобильная электроника, SCADA-системы электростанций, банкоматы, центры связи — одна часть мгновенно выходит из строя. Другая получает скрытые повреждения и умирает за недели. Спутники начнут исчезать волнами.

Что именно умрет?

Старлинк. 10 267 аппаратов на 550 км. Ниже точки детонации, то есть в самом эпицентре воздействия. Это первая жертва. Десять миллионов абонентов в 150+ странах — без связи.

OneWeb — 654 аппарата на 1200 км. Прямо в сердце искусственного пояса. Констелляция полностью обречена.

Iridium — 75 спутников на 780 км.

Глобальная спутниковая телефония, ADS-B мониторинг авиации над океанами — конец. 70% глобального воздушного пространства теряет видимость.

Planet, Maxar, BlackSky, ICEYE, Capella — вся коммерческая спутниковая разведка. Та самая, которая дает нашим ВСУ глаза над полем боя. Просто исчезает.

МКС и "Тяньгун" — астронавты получают летальную дозу радиации, если находятся в зоне прямой видимости. Аварийная эвакуация или смерть.

GPS, ГЛОНАСС и Galileo на средних орбитах формально более защищены. Но ионосферная сцинтилляция блокирует сигнал локально на часы-сутки. А главное — повышенный радиационный фон сокращает срок службы спутника с 15 лет до нескольких. Восстановление навигации будет не быстрым.

Теперь о деньгах.

Исследование RTI International и NIST США 2019 года: полная потеря GPS — $1 миллиард убытков в сутки в американской экономике. Тридцать дней простоя — $30,3 млрд. Если это посевной сезон — только аграрный сектор теряет $15 млрд за месяц.

Глобальная космическая экономика в 2025 году — $630 млрд (Space Foundation).

Мир при таком сценарии теряет более триллиона долларов в первый год.

А восстановление? RAND пишет честно: "Новый спутник, рассчитанный на 2 года службы, может прожить всего несколько месяцев из-за новой ловушки радиации." Полное восстановление коммерческой низкой орбиты — 5–10 лет. Военных архитектур — до 15. Стоимость — от 500 миллиардов до триллиона долларов.

Когда?

Дату никто не скажет. Но логика очевидна. Это не будет акт внезапного безумия. Это будет элемент глобальной войны — того сценария, который Россия, Китай, Иран и Северная Корея готовят годами.

Россия ударит в космос тогда, когда:

она проигрывает конвенциональную войну и нужен асимметричный ход;

США и НАТО увязли в другом конфликте — Тайвань, Ближний Восток, Корея;

появится возможность одним выстрелом обнулить все западное спутниковое превосходство без риска прямого ядерного обмена на земле.

У России около 300 спутников. У США, Китая и Европы вместе — более 10 000. Против кого взрыв выгоден? Отвечайте сами.

А "Космос-2553" летает уже четвертый год. Следующий такой же аппарат — только с реальным зарядом — дело одного политического решения. Окно может измерить не годами, а месяцами.

Россия может запустить ядерное оружие в космос уже в 2024 году, — Bloomberg

США и Китай — кто пострадает больше?

США теряют все. Starlink — американский. GPS — американский. Разведывательные спутники NRO, раннее предупреждение SBIRS, коммерческая Maxar. Американская экономика, армия, финансы висят на орбите.

А Китай? Вот здесь интересно.

Россия Китаю вредить не хочет. Двое из трех стратегических партнеров Москвы — Пекин и Иран — системно выигрывают от обвала западного космоса. И напомню: Китай уже откровенно передает России спутниковые снимки Украины для наведения ракет. Заместитель главы СВР Олег Александров в октябре 2025-го это подтвердил публично.

Пострадает и Пекин — его BeiDou, Tiangong, 900+ спутников тоже рядом. Но здесь арифметика такова: Китай имеет гражданскую промышленную базу, способную быстро восстановиться. Разваленная санкциями Россия — не имеет. А США на 10 лет выпадают из гонки.

Для России это сценарий "после меня хоть потоп". Смотрите последнюю редакцию их ядерной доктрины от 19 ноября 2024 года, где снижен порог применения.

Выводы для нас

Откровенно, не жду адекватной реакции мира. Европа разгребает последствия войны. США застряли во внутренних разборках. ООН — импотент, смотрите на вето.

Готовиться должны сами.

Первое — диверсификация связи. Starlink спасает нас каждый день. Но одна точка отказа — это ловушка. OneWeb, Amazon Kuiper, Iridium — как резервные каналы. Плюс децентрализованные наземные сети. Второе — своя навигация. Пишу об этом уже год. Украинские разработки без GPS — FirePoint, Sine.Engineering, Sky Atom, теренально-изобразительное наведение — должны быть национальным стандартом для всех точных и дальнобойных систем. Не опцией. Обязанностью. Третье — защита электроники. EMP-устойчивость критических систем: подстанции, центры управления энергосистемой, ядра телекома, серверные банки, командные пункты ВСУ. Военный стандарт MIL-STD-188-125 существует с 1998 года. Он не бесплатный. Но по сравнению со стоимостью восстановления — копейки. Четвертое — собственные спутники. "Сич-2-30" сгорел в атмосфере 9 октября 2025 года. Украина — страна в горячей войне без единого собственного военного спутника. Мы выигрываем на чужих глазах. Южное КБ, Yuzhnoye, Skyeton, EOS Data Analytics, частный сектор — все есть, кроме политической воли. Цель: 6–12 аппаратов ДЗЗ и SAR до конца 2028 года. Это реалистично. Пятое — Космические войска. Не ГКА (гражданское). Не отдельные группы в ГУР, ВСУ и СБУ. Полноценный род войск. С доктриной, бюджетом, карьерой. США создали свои Space Force в 2019-м. Франция — в 2019-м. Британия — в 2021-м. Китай — в 2015. Россия — в 2015. А мы что?

Знаю, они скажут: "У нас война, у нас нет ресурсов".

А теперь посмотрите на последствия такой детонации. Ресурсы точно есть для того, кто захочет найти

Космос — это не роскошь. Это инфраструктура, от которой зависят ваш банкомат, ваш мобильный, ваш трактор, ваш Starlink, "Воздушная тревога", Diya и ваша жизнь этой зимой.

Россия готовит "День ноль". Так это называет генерал Чанс Солцман, начальник Космических сил США. День, когда никто в мире не сможет рассчитывать на космос на следующее утро.

Готовиться к нему надо уже. Потому что потом будет поздно.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

