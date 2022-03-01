Еще один шаг к ЕС: Венгрия поддержала ускоренное вступление Украины в Евросоюз
По словам главы МИД Венгрии, его страна призывает Брюссель поставить вопрос о приеме Украины в ЕС на повестку дня.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в своем видеообращении заявил, что Венгрия поддерживает ускоренное вступление Украины в ЕС, сообщает Европейская правда.
"После того, как прибалтийские страны, Польша, Чехия, Словакия, Болгария и Словения выступили с совместной инициативой предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС и начать переговоры о вступлении как можно скорее, я заявляю, что Венгрия поддерживает эту инициативу, мы призываем Брюссель поставить этот вопрос на повестку дня", — сказал Петер Сийярто.
По словам главы МИД Венгрии, его страна также поддерживает любые стремления для прекращения войны в Украине.
"Чем быстрее настанет мир, тем меньше людей погибнет и тем меньше людей будут вынуждены будут вынуждены стать беженцами", — сказал Сийярто.
Напоминаем, что ЕС готовится в ускоренном темпе рассмотреть заявку от Украины на вступление.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украину нужно принять в Евросоюз. Ведь наша страна уже прочно связана с ЕС и блок хочет ее вступления.
Фокус также писал о том, что согласно опросу, который провела группа "Рейтинг", вступление в ЕС и НАТО поддерживают две трети украинцев. Показатели поддержки евроатлантических устремлений Украины оказались самыми высокими за всю ее историю.
28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство в Европейском Союзе.