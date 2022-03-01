На засіданні Ради ООН дипломати залишили залу перед виступом Лаврова (відео)

Таким чином, представники десятка країн вирішили влаштувати дипломатичний страйк через вторгнення Росії в Україну.

Під час засідання Ради ООН з прав людини представники десятка країн покинули залу перед виступом Міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова.

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"Спільний дипломатичний страйк із Міністерством закордонних справ України. Росія несе повну відповідальність за свою агресивну війну проти України", — написав міністр закордонних справ Данії Йеппе Кофод.

Зал також залишила делегація з Грузії, повідомив Шалва Ціскарашвілі, директор департаменту міжнародних організацій МЗС Грузії.

Фото демонструють, що Сергій Лавров виступав у порожній залі.

28 лютого президент України Володимир Зеленський підписав заявку на членство у Європейському Союзі. Угорщина за іншими країнами ЄС, зокрема країнами Балтії, Польщею та Чехією, підтримала прискорений вступ України до Євросоюзу.

1 березня стало відомо, що Європейський парламент розгляне заявку України на вступ до ЄС. Виступаючи перед Європейським парламентом по відеозв'язку, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна виборює виживання. Але також точиться боротьба за те, щоб стати рівноправним членом ЄС.