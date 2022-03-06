Генсек ООН призвал организовать гуманитарные коридоры в Мариуполе, Сумах и Харькове

Для этого нужно остановить бои, считает Антониу Гутерриш.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал организовать в Украине гуманитарные коридоры для гражданского населения, которое желает покинуть Мариуполь, Харьков, Сумы и другие города в зоне военных действий. Обращение опубликовано 6 марта в Twiiter генсека.

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"Необходимо установить паузу в боевых действиях в Украине, чтобы обеспечить безопасный проход гражданских лиц из Мариуполя, Харькова и Сум, а также всех других мест, охваченных конфликтом", — написал он.

По его словам, для этого крайне необходимо сторонам конфликта установить паузу в боевых действиях и прекратить огонь на время эвакуации мирных граждан. Также необходимо обеспечить доставку жизненно важных гуманитарных грузов для тех людей, которые решат остаться, считает Гутерреш.

Как сообщает The European Times, 5 марта в Украину прибыл координатор ООН по чрезвычайным ситуациям Амин Авад. Он призвал к "немедленной гуманитарной паузе" в боевых действиях, поскольку в страну прибывает гуманитарная помощь ООН. Его призыв поддержала организация ЮНИСЕФ, которая уже направила в Украину колонну из шести грузовиков, содержащей примерно 62 тонны грузов гуманитарной помощи.

"Эти поставки помогут оказать столь необходимую поддержку женщинам, детям и медицинским работникам",- отметил представитель ЮНИСЕФ в Украине Мурат Сахин.

Кроме того организация запросила в общей сложности 349 млн долларов, включая 276 млн для своих программ в Украине и дополнительные 73 млн долларов для помощи детям в соседних странах, которые приняли беженцев из Украины.

Напомним, что ООН подала заявку на получения $1,7 миллиардов для предоставления Украине гуманитарной помощи. В организации предполагают, что в ближайшее время около 12 млн украинцев в той или иной мере будут нуждаться в гуманитарной помощи.

Президент Украины Владимир Зеленский 2 марта поблагодарил делегатов ООН за голосование Генеральной ассамблеи, во время которого большинство голосов были отданы за прекращение войны в Украине. Из 180 делегатов 141 проголосовали "за" прекращение военных действий на территории Украины.