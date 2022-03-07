12-й день войны: "гуманитарные" провокации на Сумщине, успехи на юге Черниговщины

Несмотря на сильные обстрелы и террор над гражданским населением, врагу за последние сутки не удалось войти ни в Сумы, ни в Чернигов.

По сводке Генерального штаба ВСУ, сегодня подразделения противника сосредоточились на наступлении на областные центры, в частности, пытаются зайти в Чернигов через южные окрестности города. . Также с севера ВС РФ наступает на Чернигов в районах населенных пунктов Семеновка, Мена, через Бобровицу на юге области — на Бровары.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Сумщина

Противник активизировался на севере области, где в предыдущие несколько дней было спокойно. Так, сегодня в полдень через город Бурынь, между Путивлем и Конотопом, прошла колонна вражеской техники. В агитационных листовках, которые враги разбрасывали по селу, значилось: "Россия не воюет с украинским народом! Это не оккупация! Мы гарантируем вам мир и безопасность!"

Заявленные РФ "зеленые коридоры" могут обернуться провокацией. Как сообщил Дмитрий Живицкий, глава Сумской ОВА, сейчас в городе Суджа Курской области РФ, находящемся к северо-востоку от Сум, собирают местных жителей, чтобы выдать их за украинских беженцев. "Россияне действуют теми же методами, что и на Донбассе, и пытаются показать, что к ним бегут из Украины. Но помните — ни один настоящий украинец не перейдет на территорию врага. Никаких гуманитарных конвоев с территории РФ мы принимать не будем", — рассказал Живицкий. Также Главное управление разведки при МО Украины предупреждает, что "гуманитарные коридоры" РФ не имеют ничего общего с настоящими, их цель — скрытая ротация российских военных, вывоз раненных и тел погибших под прикрытием беженцев, и использование украинцев как заложников.

По данным Дмитрия Живицкого, ситуация на юге Сумщины остается сложной. Тростянец все еще в оккупации, сложная ситуация в Ахтырке, где разбомблена местная ТЕЦ, в Лебедине разрушен хлебзавод. Также вследствие артобстрелов пострадали Боромля и Писаревка в Ахтырском районе.

Вчера и сегодня были бои под Сумами, есть убитые. В то же время задержаны 14 российских военнослужащих во время движения вражеской колонны на областной центр. Среди них — операторы-наводчики-БМП, медик, водители военной техники, уведомляет Полиция Сумской области. Также по оперативной сводке Генштаба ВСУ на вечер 7 марта, у Конотопа и Ахтырки вражеские соединения потеряли до 50% личного состава, и для дальнейшего продвижения им требуется перегруппировка и пополнение запасов.

Черниговщина

"Весь вечер и ночь враг обстреливал гражданские объекты Чернигова. У нас минус несколько школ, детский сад, прилетало также на объекты инфраструктуры", — утром сообщил Вячеслав Чаус, глава Черниговской ОГА. Поврежден и стадион имени Гагарина, где проводил домашние матчи футбольный клуб "Десна".

Сегодня группа оккупантов появилась в Городне на севере области, по сообщению мэра города Андрея Богдана. Он провел переговоры, в результате которых в городе остаются украинские власти, которые обеспечивают его жизнедеятельность.

В то же время на юге области у ВСУ есть успехи. В частности, вчера и сегодня украинская армия вытеснила вражеские соединения из Прилуцкого района. "В селе Колесники было самое большое скопление вражеской техники, окопанной там. Теперь у нас есть сообщение всех громад в районе", — рассказал Владимир Чернов, и.о. Прилуцкой районной военной администрации, "Суспільному Чернігів". Также он призвал жителей района не сжигать и не разбирать относительно целую технику врага, оставшуюся на полях, а отдавать украинской армии для использования в обороне Черниговщины.

Ранее Фокус писал о военной ситуации в разных регионах Украины и последствиях обстрелов городов. Вчера Антонио Гутерриш, генсек ООН, призвал остановить бои и организовать гуманитарные коридоры для гражданского населения Сум, Мариуполя, Харькова и других украинских городов.