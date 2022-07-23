Відрізали мости: окупанти не можуть перекинути важку техніку до Херсона, – депутат облради

Сергій Хлань заявив, що удари по Антонівському та Дар'ївському мостах позбавили росіян можливості постачати правобережжя Херсонщини артилерією та бронетехнікою.

Рух вантажного транспорту через Антонівський міст перекрито, повідомив "24 каналу" депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань. Тепер окупанти не можуть його використовувати для підвезення боєприпасів та перекидання важкої техніки.

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Тому російська армія змушена використовувати з цією метою дорогу, що веде до Херсона, через Каховську ГЕС. За словами депутата, на ній є три мости — Шилова Балка, Тягинський та Дар'ївський мости. По останньому 23 липня ЗСУ завдали удару.

"Абсолютно "хірургічно", як і по Антонівському, було прошиття снарядами, щоб неможливо було проходити важкою технікою", — сказав Хлань.

За його словами, після удару з'явилися кадри, на яких видно, що окупанти продовжують використовувати Дар'ївський міст, перекидаючи озброєння на невеликому транспорті. Депутат припускає, що українські артилеристи скоро це виправлять, щоб повністю перекрити всі постачання для ЗС РФ.

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"Зараз місто Херсон відрізане від поставок важкого озброєння, важкої бронетехніки і це дає переваги нашим Збройним силам у контрнаступних діях, які відбуваються абсолютно по всій лінії фронту", — заявив Сергій Хлань.

Він також розповів, що окупанти зараз сушать голову над тим, як швидко відремонтувати Антонівський міст. Вони шукають проєктну документацію на нього та фахівців, здатних спроєктувати ремонт. Пошуки ведуть навіть у Криму, але поки вони безуспішні. За словами депутата, місцеві жителі повідомляють, що росіяни панікують. Водночас ЗСУ отримали тактичні переваги, що наближають момент звільнення окупованих територій.

Нагадаємо, генерал-лейтенант Ігор Романенко, колишній заступник начальника Генерального штабу, повідомив, що ЗСУ взяли Антонівський міст під вогневий контроль. Водночас українські військові створили передумови взяття в оточення угруповання росіян у Херсоні.

"Це оперативне оточення. За переговорами, які ведуть військові зі своїми родичами, є заяви з цього приводу. Психологічний стан у них пригнічений", — сказав Романенко.

Раніше окупанти забили на сполох через удари по Антонівському мосту. Представники окупаційної адміністрації побоюються, що ЗСУ можуть повністю знищити єдину переправу через Дніпро, яка є одним із ключових шляхів постачання російських військ у Херсоні.