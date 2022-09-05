Символ свободи: опір у Маріуполі набирає обертів (фото)

На вулицях тимчасово окупованого міста з'явилися літери "Ї", які стали символом партизанського руху. Маріупольців закликають долучитися до боротьби проти російських сил.

Партизанський рух у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області набирає обертів — на вулицях почали з'являтися літери українського алфавіту "Ї", ця буква вважається символом опору у місті. Про це повідомляє пресслужба міської ради Маріуполя в понеділок, 5 вересня.

Зокрема, символ партизанів помітили в самому центрі Маріуполя, біля пам'ятника Тарасу Шевченку.

"Ї стала знаком незалежності й опору. Маріупольців закликають малювати в парках, скверах, площах, стовпах, парканах. Щоб показати, Маріуполь — це Україна!" — йдеться в публікації.

Фото: Telegram

Крім цього, місцева влада закликає мешканців повідомляти інформацію про колаборантів, переміщення сил противника, місця зберігання техніки та боєприпасів, керівництво окупантів за допомогою спеціального телеграм-бота. Також міська рада поділилася телеграм-каналом, де повідомляють інформацію про боротьбу місцевих жителів із російськими силами.

Нагадаємо, наприкінці серпня в місті підірвали патруль російських військових. Українські партизани повідомили окупантам, що однією з адрес у Маріуполі нібито ховаються "азовці". Прибувши на місце, один солдат РФ загинув, інший зазнав сильного поранення під час вибуху.

Також ми писали про те, як українські партизани в окупованому Мелітополі Запорізької області вбили російського військового, який чіплявся до місцевих дітей.