Окупанти планують у 20-х числах вересня відновити мобілізацію у Маріуполі, – Андрющенко

Радник мера закликав усіх чоловіків евакуюватися з громад до будь-якої країни і будь-яким шляхом, щоб не дати зробити з себе гарматне м'ясо.

Російські окупанти планують провести мобілізацію у Маріуполі та Маріупольському районі. Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко у Телеграмі.

31 серпня окупаційна влада провела засідання в Мангуші. Від представників ОРДО надійшла рознарядка терміново відновити військовий облік у Маріупольському районі. Протокольне доручення є й у паперовому вигляді. Як заявляє Андрющенко, це означає, що мобілізація торкнеться і Мангуського району протягом місяця.

"Тобто орієнтовно у 20 числах вересня Маріуполь і район очікує перша хвиля мобілізації. Тому, чоловіки мобілізаційного віку. Поки не введена заборона — евакуюйтеся. Будь-яким шляхом у будь-який бік. Не дайте перетворити себе на гарматне м'ясо", — закликав Андрющенко.

Додамо, до Маріупольського району після адмінреформи у 2020 році увійшли:

Кальчицька сільська громада

Мангуська селищна громада

Микільська селищна громада

Саранська селищна громада

Маріупольська міська громада

До повномасштабного вторгнення ЗС РФ, в районі проживало близько 641 тисяч осіб.

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Нагадаємо, 5 вересня у Маріуполі пролунав потужний вибух, який забрав за собою одного з окупантів. У пресслужбі Маріупольської міськради зазначили, що у місті набирає обертів опір окупації. Символом стала літера "Ї" українського алфавіту.