Жителям Мариуполя посоветовали воздержаться от прогулок по городу без необходимости

По словам советника мэра Петра Андрющенко, в Мариуполе резко выросло количество патрулей оккупантов. Это связано с визитом российских чиновников в захваченный город.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко призвал местных жителей воздержаться от передвижений по городу без острой необходимости. Об этом он написал у себя в Telegram-канале.

По словам регионального политика, в захваченном городе резко выросло количество пеших патрулей оккупантов и полицейских. Такая активность, в частности, замечена в центре, а также в Левобережном и Кальмиусском районах.

"Призываем связаться с близкими и попросить воздержаться от передвижения по городу без крайней необходимости", – в частности, прокомментировал советник градоначальника.

Он считает, что рост патрулей в городе связан с мероприятиями по случаю празднования годовщины освобождения Донецка во время Второй мировой войны. Ожидается, что в оккупированный город приедут российские чиновники.

День освобождения Донецка от немецких войск отмечается 8 сентября.

Ранее Петр Андрющенко заявил, что в 20-х числах сентября оккупанты планируют возобновить мобилизацию в Мариуполе. Советник мэра призвал всех мужчин эвакуироваться из громад в любую из стран и любым путем, чтобы не дать сделать из себя пушечное мясо.

Напомним, президент Мариупольского телевидения Николай Осиченко со ссылкой на данные Ильичевского морга рассказал, что оккупанты убили в Мариуполе около 87 тысяч человек, но эти данные не учитывают неопознанные тела. Неопознанные тела мирных жителей до сих пор находят в братских могилах.