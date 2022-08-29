В Мариуполе военные РФ убили около 90 тысяч человек, – данные морга

Неопознанные тела мирных жителей до сих пор находят в братских могилах. По словам общественников, люди задаются вопросами, почему вовремя не провели эвакуацию и нормально не подготовили убежища.

Российские оккупанты убили в Мариуполе около 87 тысяч человек, но эти данные не учитывают неопознанные тела. Об этом сказал президент Мариупольского телевидения Николай Осиченко со ссылкой на данные Ильичевского морга, пишет "ДнепрTV".

"Почему сто тысяч? Потому что по данным Ильичевского морга, на несколько дней назад было задокументировано погибших в Мариуполе 87 тысяч. Есть еще база данных по непознанным. Неизвестные тела мирных жителей перекапывают в братских могилах. По состоянию на сегодняшний день таких людей было 26 тысяч 750 человек", – проинформировал он.

Новоазовская прокуратура ведет базу погибших, которых не удалось установить. Осиченко добавил, что кроме Ильичевского морга есть другие.

"Мы получаем ужасные цифры, но это не все. Эксгумация тел в могилках во дворах и под завалами зданий еще не закончилась. Много люди, от которых не осталось ничего. Цифры Мариуполя ужасающие", – подчеркнул общественник.

Погибшие в Мариуполе — можно ли было минимизировать жертвы

Осиченко считает, что минимизировать жертвы боевых действий можно было на каждом этапе, начиная от местной власти, продолжая центральной и заканчивая самой важной – мировым сообществом, которое постоянно выражает беспокойство.

"Если бы мировое сообщество в начале марта закрыло небо над нашей страной, ничего бы этого не было. Мы видим, что и по сей день небо не закрыто. Винить центральную власть, что мы чего-то не сделали, при этом стыдливо закрывать глаза на то, что мировое сообщество не хочет открыто вступать в конфронтацию с Россией, – им гораздо удобнее иметь здесь войну. Это очень плохо, лицемерно и цинично. Если бы закрыли небо, более ста тысяч погибших в Мариуполе были бы живы", – заявил он.

У людей много вопросов к местным властям – почему не провели эвакуацию, не подготовили убежища в городе, кроме тех, которые есть в металлургических комбинатах.

"Лучшие укрытия – это были комбинат Ильича и "Азовсталь". То есть, укрытия, которые 8 лет готовили к тому, что в них будут жить люди. Понятно, что бизнес хотел обезопасить сотрудников, а обезопасили многих тысяч жителей нашего города. И ни один человек не погиб, находясь в укрытии", – заключил Осиченко.

Напомним, что в начале июля в оккупированном Мариуполе нашли новую братскую могилу в микрорайоне Восточный. В ней захоронены более 100 человек.

Фокус ранее писал, что в Мариуполе на улицах до сих пор лежат тела погибших людей, их поместили в пластиковые пакеты, но бродячие собаки растаскивают части тел по городу. Оккупанты отказываются хоронить погибших.

Мариупольцы продолжают жить в разбомбленных многоэтажках, в одном из таких домов в Левобережном районе проживает 11 человек.