У Маріуполі військові РФ убили близько 90 тисяч людей, — дані моргу

Невідомі тіла мирних жителів досі знаходять у братських могилах. За словами громадських працівників, люди запитують, чому вчасно не провели евакуацію та нормально не підготували укриття.

Російські окупанти вбили в Маріуполі близько 87 тисяч людей, але ці дані не враховують невідомі тіла. Про це сказав президент Маріупольського телебачення Микола Осиченко з посиланням на дані Іллічівського моргу, пише "ДніпроTV".

"Чому сто тисяч? Тому що, за даними Іллічівського моргу, на кілька днів тому було задокументовано загиблих у Маріуполі 87 тисяч. Є ще база даних щодо неопізнаних. Невідомі тіла мирних жителів перекопують у братських могилах. Станом на сьогодні таких людей було 26 тисяч 750 осіб", — поінформував він.

Новоазовська прокуратура веде базу загиблих, яких не вдалося встановити. Осиченко додав, що, окрім Іллічівського моргу, є інші.

"Ми отримуємо жахливі цифри, але це не все. Ексгумація тіл у могилках у дворах і під завалами будівель ще не закінчилася. Багато людей, від яких не залишилося нічого. Цифри Маріуполя жахливі", — наголосив громадський діяч.

Загиблі в Маріуполі — чи можна було мінімізувати жертви

Осиченко вважає, що мінімізувати жертви бойових дій можна було на кожному етапі, починаючи від місцевої влади, продовжуючи центральною та закінчуючи найважливішою — світовою спільнотою, яка постійно висловлює занепокоєння.

"Якби світова спільнота на початку березня закрила небо над нашою країною, нічого б цього не було. Ми бачимо, що й до цього дня небо не закрите. Звинувачувати центральну владу, що ми чогось не зробили, при цьому сором'язливо заплющувати очі на те, що світова спільнота не хоче відкрито вступати в конфронтацію з Росією, — їм набагато зручніше мати тут війну. Це дуже погано, лицемірно та цинічно. Якби закрили небо, понад сто тисяч загиблих у Маріуполі були б живі”, — заявив він.

Люди мають багато питань до місцевої влади — чому не провели евакуацію, не підготували укриття в місті, крім тих, які є в металургійних комбінатах.

"Кращі укриття — це були комбінат Ілліча й "Азовсталь". Тобто укриття, які 8 років готували до того, що в них житимуть люди. Зрозуміло, що бізнес хотів убезпечити співробітників, а убезпечив багатьох тисяч мешканців нашого міста. І не одна людина не загинула, перебуваючи в укритті", — сказав Осиченко.

Нагадаємо, що на початку липня в окупованому Маріуполі знайшли нову братську могилу в Східному мікрорайоні. У ній поховано понад 100 осіб.

Фокус раніше писав, що в Маріуполі на вулицях досі лежать тіла загиблих людей, їх помістили в пластикові пакети, але бродячі собаки розтягують частини тіл по місту. Окупанти відмовляються ховати загиблих.

Маріупольці продовжують жити в розбомблених багатоповерхівках, в одному з таких будинків у Лівобережному районі проживає 11 осіб.