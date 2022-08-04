Розтягують собаки: на вулицях Маріуполя досі лежать тіла загиблих мешканців (фото)

На звернення людей окупаційна влада не реагує та відмовляється ховати загиблих.

В окупованому Маріуполі на вулицях міста досі лежать тіла загиблих мирних жителів. Тіла помістили в пластикові пакети, проте їх розривають безпритульні собаки та розтягують частини тіл містом. Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, на звернення людей окупаційна влада не реагує та відмовляється ховати загиблих.

"На перехресті вул. Ломізова й Азовстальської досі на вулиці лежать два трупи цивільних, упаковані в пластикові пакети. Пакети розривають бродячі собаки, розтягуючи частини тіл по району. На звернення мешканців окупаційна влада відмовляється реагувати й проводити поховання, відповідаючи: "Кому треба — ті хай і ховають", — заявив він.

[ + – ] Вулиця Маріуполя

Андрющенко розповів, що під час пошуку місця поховання в братській могилі росіяни у місцевому морзі видають каталог на 3-4 тис. фотографій трупів, що пройшли через морг.

"Маріупольці кажуть, що близькі психічно не витримують такого пошуку. Крім того, самі окупанти заявляють, що в "каталозі смерті" не більше 20 відсотків усіх, хто пройшов через морг", — заявив радник мера.

За словами Петра Андрющенка, в окупованому місті підтвердили 17 випадків гострої кишкової інфекції з 23 обстежених минулого тижня. Крім того, половина інфікованих — діти.

Нагадаємо, 1 серпня окупанти розповіли про "план відновлення" Маріуполя. За словами російського віцепрем'єра Хуснулліна, до 2035 року населення окупованого міста має збільшитися вдвічі — до 500 тис. осіб. На зруйнованому заводі "Азовсталь" окупанти планують збудувати "технопарк".

18 липня Андрющенко розповів, що в Маріуполі місцевих жителів напувають водою з річки Кальчик, її можна використовувати лише як технічну. Річка ще кілька років тому перетворилася на звалище побутових відходів: у ньому знаходили навіть старі меблі.