Растаскивают собаки: на улицах Мариуполя до сих пор лежат тела погибших жителей (фото)

На обращения людей оккупационные власти не реагируют и отказываются хоронить погибших.

В оккупированном Мариуполе на улицах города до сих лежат тела погибших мирных жителей. Тела поместили в пластиковые пакеты, однако их разрывают бродячие собаки и растаскивают части тел по городу. Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, на обращения людей оккупационные власти не реагируют и отказываются хоронить погибших.

"На перекрестке ул. Ломизова и Азовстальской до сих пор на улице лежат два трупа гражданских, упакованные в пластиковые пакеты. Пакеты разрывают бродячие собаки, растаскивая части тел по району. На обращение жителей оккупационные власти отказываются реагировать и проводить захоронения, отвечая "кому надо — пусть и похоронит", — заявил он.

[ + – ] Улица Мариуполя

Андрющенко рассказал, что при поиске места захоронения в братской могиле россияне в местном морге выдают каталог на 3-4 тыс. фотографий трупов, прошедших через морг.

"Мариупольцы говорят, что близкие психически не выдерживают такого поиска. Более того, сами оккупанты заявляют что в "каталоге смерти" не более 20 процентов всех прошедших через морг", — заявил советник мэра.

По словам Петра Андрющенко, в оккупированном городе были подтверждены 17 случаев острой кишечной инфекции из 23 обследованных на прошлой неделе. Кроме того, половина из инфицированных — дети.

Напомним, 1 августа оккупанты рассказали о "плане восстановления" Мариуполя. По словам российского вице-премьера Хуснуллина, к 2035 году население оккупированного города должно увеличиться вдвое — до 500 тыс. человек. На разрушенном заводе "Азовсталь" оккупанты планируют построить "технопарк".

18 июля Андрющенко рассказал, что в Мариуполе местных жителей поят водой из реки Кальчик, ее можно использовать только как техническую. Река еще несколько лет назад превратилась в свалку бытовых отходов: в ней находили даже старую мебель.