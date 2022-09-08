Жителям Маріуполя порадили утриматися від прогулянок містом без необхідності

За словами радника мера Петра Андрющенка, у Маріуполі різко зросла кількість патрулів окупантів. Це пов'язано з візитом російських чиновників до захопленого міста.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко закликав місцевих мешканців утриматися від пересування містом без гострої потреби. Про це він написав у себе в Telegram-каналі.

За словами регіонального політика, у захопленому місті різко зросла кількість піших патрулів окупантів та поліцейських. Така активність, зокрема, помічена у центрі, а також у Лівобережному та Кальміуському районах.

"Закликаємо зв'язатися з близькими та попросити утриматися від пересування містом без нагальної потреби", — зокрема, прокоментував радник градоначальника.

Він вважає, що зростання патрулів у місті пов'язане із заходами з нагоди відзначення річниці визволення Донецька під час Другої світової війни. Очікується, що до окупованого міста приїдуть російські чиновники.

День визволення Донецька від німецьких військ відзначається 8 вересня.

Раніше Петро Андрющенко заявив, що у 20-х числах вересня окупанти планують відновити мобілізацію в Маріуполі. Радник мера закликав усіх чоловіків евакуюватися з громад до будь-якої країни та будь-яким шляхом, щоб не дати зробити з себе гарматне м'ясо.

Нагадаємо, президент Маріупольського телебачення Микола Осіченко з посиланням на дані Іллічівського моргу розповів, що окупанти вбили в Маріуполі близько 87 тисяч людей, але ці дані не враховують невідомі тіла. Невідомі тіла мирних жителів досі знаходять у братських могилах.