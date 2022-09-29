На окупованому Донбасі росіяни мобілізували майже всіх чоловіків, — ГУР

Для поповнення особового складу ЗС РФ загарбники можуть оголосити призов до лав окупаційних військ у Херсонській та Запорізькій областях.

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У захоплених частинах Донбасу росіяни мобілізували майже все чоловіче населення, через що додатковий призов до лав ЗС РФ може розпочатися у Херсонській та Запорізькій областях. Про це в інтерв'ю британському виданню The Guardian розповів речник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

За його словами, росіяни оголосять нову примусову мобілізацію на непідконтрольних Києву територіях, щойно "офіційно" проведуть анексію.

Вадим Скібіцький вважає, що ЗС РФ цілеспрямовано здійснюють геноцид українців, призиваючи мирне населення до лав окупаційних військ. У цьому контексті представник ГУР навів приклад Донбасу, де майже все чоловіче населення мобілізоване.

"Отже, загинуть ще тисячі українців, громадян України. Це прямий геноцид — у цих людей немає ні підготовки, ні спорядження; їх просто посилають помирати. Ми вже бачимо, що в окупованих Луганській та Донецькій областях майже все чоловіче населення мобілізовано, ми очікуємо, що вони оголосять мобілізацію в Херсонській та Запорізькій областях, як тільки вони їх анексують", — наголосив Скібіцький у спілкуванні з журналістами.

Представник ГУР не виключив, що Росія може застосувати ядерну зброю у війні проти України. Кінцеве використання озброєння масового ураження, за словами Скібіцького, залежить від того, як розвиватиметься ситуація на передовій.

ЗС РФ можуть завдати ядерних ударів уздовж лінії фронту, де зосереджено велику кількість особового складу та бойової техніки. Крім цього, Скібіцький не виключає атаки по ключових командних центрах та об'єктах критичної інфраструктури.

"Щоб їх зупинити, нам потрібно не просто більше зенітних комплексів, а протиракетних комплексів", — додав представник ГУР, коментуючи можливий ядерний удар по Україні.

Варто зазначити, що у Кремлі озвучили дату офіційного приєднання окупованих областей України до Росії. За словами прессекретаря російського президента Дмитра Пєскова, 30 вересня Володимир Путін на церемонії оголосить про анексію захоплених територій.

Також повідомлялося, що завдання ядерного удару по Україні несе загрозу для самого президента РФ Володимира Путіна.