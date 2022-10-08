Кримський міст зруйновано. Чим відповість Путін

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Неминуче сталося: кримський міст нарешті підірвали. У Херсонського угруповання окупантів намітилися серйозні проблеми з постачанням. Браво спецслужбам, партизанам, підпільникам хто що там зробив цю правильну справу!

Але така успішна акція, особливо після підриву "Північних потоків", гарантовано викличе спробу відповіді недоімперії. У зв'язку з цим варто внести ясність у висловлювання президента Байдена, що сьогодні ризик застосування ядерної зброї такий самий високий, як за часів Карибської кризи.

Насамперед, треба відрізняти фактичні та політичні висловлювання.

Фактичне — це про реальну готовність сторін, що протистоять, до застосування ЯО. І базується воно на даних розвідки — технічної (супутники та авіація) та агентурної.

А політичний вислів — це емоційний посил, покликаний сформувати громадську думку. І базується він на особистій оцінці того, хто виступає.

Так от, у фактичному сенсі загроза ЯО останнім часом не стала більшою, оскільки розвідка не фіксує будь-яких реальних приготувань до атаки — ні наказів про підвищення боєздатності, ні вивезення боєголовок зі сховищ.

Звертаючись до історії, зауважу, що при Карибській кризі ядерні сили СРСР і США були приведені в передостанній рівень готовності, вище за який лише розкрутка гіроскопів систем управління і введення кодів на бойове застосування.

На сьогодні такого немає.

А в політичному сенсі — так, ризик дуже високий, бо маємо справу зі старим маніяком, одержимим нав'язливими ідеями. І чим виразнішою стає перспектива поразки недоімперії в розв'язаній нею агресивній війні, чим більше успіхів ЗСУ на бою, тим активніше рука кремлівського керівника тягнеться до червоної кнопки.

Але парадокс у тому, що якщо теоретично уявити припинення опору України, то ризик застосування ЯО не поменшає. Тому що фюрерок прагне щось довести не нам, а США. І взагалі, він однією ногою вже в могилі й мріє захопити із собою півсвіту.

Тож ворожі мости мають падати, а українська армія наступати. Тільки зрима і безумовна поразка у війні викличе суспільні потрясіння в недоімперії з її розпадом. А це дозволить позбавити її ЯО і тим самим реально обнулити ризики ядерного апокаліпсису. А ось зима справді буде складною.

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