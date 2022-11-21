В РФ обвинили Украину в использовапнии роя дронов: что известно

Оккупанты обвиняют ВСУ в атаке на Мелитополь сразу 4 дронами на сверхнизкой высоте.

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Россия обвинила Украину в атаке на оккупированный Мелитополь роем дронами-камикадзе с взрывчаткой на борту. Об этом сообщает Defense Express.

Заявляется, что как минимум 4 дрона-камикадзе на сверхнизкой высоте атаковали объекты в Мелитополе. В издании отмечают, что росСМИ заявили об уничтожении всех четырех беспилотников, которые летели на скорости в 60 км/ч.

В РФ назвали обломки дронов кустарным производством несмотря на то, что анализ деталей показал детали из Японии и США. В издании обращают внимание на то, что информация пропагандистов может быть интересна с точки зрения параметров дронов-камикадзе. Заявленный вес боевой части составляет 2 кг, а радиус действия от 70 км (расстояние от подконтрольной части территории до Мелитополя) делает дрон больше, чем Switchblade, которые поставляются Украине и ближе к польским Warmate.

[ + – ] Польский дрон-камикадзе Warmate

На дроне отсутствует камера и единственный способ навигации — GPS. Это может говорить о том, что в Украине разработали дешевый вариант дрона-камикадзе. Небольшая скорость движения может объясняться работой двигателя в экономичном режима для увеличения скорости или же малыми габаритами самого БПЛА для дешевизны. Другой вариант происхождения — скрытые поставки от стран-партнеров.

Напомним, украинский военный отчитался о работе крохотного дрона Black Hornet. Несмотря на ряд недостатков, он подходит для особых заданий в лесопосадках или в зданиях.

Ранее сообщалось, что в Украине разработали дрон-камикадзе eBOSH, который будет уничтожать вражескую технику.