Россияне в Мелитополе ищут партизан с помощью чат-бота, — мэр

По словам градоначальника Ивана Федорова, россияне также рассылают местным жителям провокационные СМС-сообщения, чтобы выявить сопротивление.

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Российские оккупанты во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области, создали чат-бот в Telegram, в который просят жителей сообщать любую информацию об украинском подполье. Об этом в понедельник, 9 января, заявил мэр Мелитополя Иван Федоров на брифинге.

"Несколько дней назад они открыли чат-бот в Telegram, с помощью которого они пытаются искать украинское сопротивление, украинских партизан. Сегодня они также рассылают СМС людям с провокационными вопросами и пытаются таким образом найти тех партизан в Мелитополе, про которых уже знает вся наша страна", — рассказал Федоров.

Мэр Мелитополя также добавил, что жители города продолжают оказывать сопротивление оккупантам.

Напомним, 21 декабря мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что российское командование отправило на временно оккупированную территорию Запорожской области, в частности, в Мелитополь, очередную партию "кадыровцев". Чеченские боевики прибыли после назначения нового "смотрящего".

Ранее, 14 декабря, The New York Times писал, что украинские военные стремятся изолировать и ослабить силы российских оккупантов в Мелитополе и вокруг него. Западные военные эксперты ожидают, что этот город станет следующей крупной зоной боевых действий на юге.

12 декабря ВСУ подорвали мост через реку Молочную, соединявший Мелитополь с селом Константиновка.