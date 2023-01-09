Росіяни в Мелітополі шукають партизанів за допомогою чат-бота, — мер

За словами мера Івана Федорова, росіяни також розсилають місцевим жителям провокаційні SMS-повідомлення, щоб виявити опір.

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Російські окупанти у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області створили чат-бот у Telegram, в якому просять мешканців повідомляти будь-яку інформацію про українське підпілля. Про це у понеділок, 9 січня, заявив мер Мелітополя Іван Федоров на брифінгу.

"Кілька днів тому вони створили чат-бот у Telegram, за допомогою якого вони намагаються шукати український опір, українських партизанів. Сьогодні вони також розсилають СМС людям із провокаційними питаннями та намагаються таким чином знайти тих партизанів у Мелітополі, про яких уже знає вся наша країна. ", — розповів Федоров.

Мер Мелітополя також додав, що жителі міста продовжують чинити опір окупантам.

Нагадаємо, 21 грудня мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що російське командування відправило на тимчасово окуповану територію Запорізької області, зокрема до Мелітополя, чергову партію "кадировців". Чеченські бойовики прибули після призначення нового "смотрящого".

Раніше, 14 грудня, The New York Times писав, що українські військові прагнуть ізолювати та послабити сили російських окупантів у Мелітополі та навколо нього. Західні військові експерти очікують, що це місто стане наступною великою зоною бойових дій на півдні.

12 грудня ЗСУ підірвали міст через річку Молочну, що з'єднував Мелітополь із селом Костянтинівка.