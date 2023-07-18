Компенсація за знищене війною житло: українцям дозволили подавати заявки через "Дію"
У Міністерстві інфраструктури України розповіли, що в майбутньому програму компенсації планують розширити на тимчасово окуповані території.
Українці з 18 липня можуть подавати заявки на отримання компенсацій за знищене під час війни житло через "Дію". Послуга поки що працює в тестовому режимі, повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури.
Хто може подавати заявки
Протестувати послугу можуть громадяни:
- яким виповнилося 18 років і у них є верифікований РНОКПП (ІПН);
- які попередньо надіслали повідомлення про зруйноване майно;
- які мають зруйнований будинок на території села Мощун у Гостомельській територіальній громаді або в смт Бородянка;
- які є єдиним власником майна, зареєстрованим у Державному реєстрі речових прав (ДРРП).
Для участі в тестуванні потрібно зареєструватися за посиланням. Після закінчення бета-тесту послуга стане доступною:
- для інших населених пунктів;
- для майна, яке перебувало у спільній власності.
"Механізм компенсації за знищене житло стосується виключно того житла, яке розташоване на неокупованій частині України. Щодо окупованих територій ми розробляємо окреме рішення", — зазначили у відомстві.
Компенсація за знищене війною житло: що відомо
Сама компенсація надається громадянам у формі безготівкового житлового сертифіката. Його можна буде використати, щоб купити квартиру або приватний будинок на первинному або вторинному ринках.
Купувати нову нерухомість можна буде в будь-якому регіоні країни, крім тимчасово окупованих територій.
Нагадаємо, перший етап державної програми було запущено в Україні 10 травня. Тоді українцям почали видавати до 200 тисяч гривень компенсації, на проведення ремонтних робіт, якщо їхнє житло має незначні пошкодження.
Також нещодавно стало відомо, що в Житомирі до 2024 року планують побудувати 110 квартир, куди заселяться внутрішньо переміщені особи. Гроші для будівництва житла в розмірі 8 мільйонів євро місто отримає від Європейської комісії.