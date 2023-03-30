В Украине увеличивается количество недостроев: что говорят инвесторы и эксперты рынка

Прошлой зимой темпы жилищного строительства в Украине дополнительно замедлились. Что ждет рынок — весенняя оттепель или углубление кризиса?

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В условиях полномасштабной войны далеко не все жилые комплексы в Украине продолжают строиться, тем более активными темпами. К таким выводам приходит Фокус в своем новом обзоре "Квартиры весной. Какова цена квартиры в новостройке и будет ли дороже".

Как объяснили изданию опрошенные эксперты, по сообщениям застройщиков о возобновлении работ на стройплощадках часто стоит не что иное, как имитация бурной деятельности. По оценкам Виктории Берещак, обозревателя рынка недвижимости, из более 90% проектов, анонсировавших возобновление работ на стройплощадках после начала полномасштабного вторжения, только половина действительно строит, а не создает видимость.

При этом Берещак убеждает, что приемлемые темпы строительства, составляющие около 7-10% готовности объекта в месяц, способны продемонстрировать лишь 25% застройщиков.

Только четверть проектов, на которых возобновили работы после начала полномасштабной войны, строятся надлежащими темпами

Интенсивность строительных работ во время полномасштабной войны имеет существенные региональные отличия. По словам Владимира Семенцова, соучредителя и управляющего партнера компании INSPI Development, доля активных стройплощадок от общего количества возводимых объектов следующая:

областные центры на Западе Украины (Львов и др.): 35%;

Киев: 30%;

Одесса: 12%;

Днепр: 10%;

Харьков: 7%;

другие областные центры (Винница, Житомир, Полтава, Черкассы): 6%.

Сроки задержки проектов все больше разнятся. Некоторые компании практически не отстают от графика. А есть и такие, которые оставили инвесторов в полной неопределенности относительно перспектив восстановления работ, и тем более — их завершения.

По информации Виктории Берещак, весной 2023 задержка строительства жилых проектов в Украине в среднем достигает 8-14 месяцев. По мнению собеседницы Фокуса, тем застройщикам, которые успели возобновить работы до начала российского энергетического терроризма, удалось выиграть время. Ведь зимние перебои с электроэнергией дополнительно усложнили ситуацию.

Как пояснила Фокусу Анна Мурашенко, коммерческий директор Really Building, на многих строительных площадках вынужденный простой из-за перебоев с электроэнергией длился четыре месяца и только в конце марта — в начале апреля большинство строек должно выйти на обычные темпы работ. Таким образом, зимний блэкаут для отдельных проектов увеличил отклонения от заявленных сроков еще на несколько месяцев.

Зимой из-за перебоев с электроэнергией, вызванных российскими ракетными обстрелами, многие стройплощадки остановились Фото: pixabay.com

Если в начале зимы Ирина Луханина, эксперт рынка недвижимости, в комментарии Фокусу сообщала о задержках строительства в Киеве от 6 месяцев до 1,5 года, то теперь по информации Луханиной, замедление темпов строительства достигает от полугода до двух лет.

"Наш дом сейчас не строится, поскольку постоянные проблемы с электричеством, и поэтому строители не могут нормально начать работы. В отделе продаж сообщили, что сдача планируется на конец этого года, но если через 2-3 месяца работы не продвинутся, рассчитывать на их [своевременное] завершение бессмысленно", — поделилась обеспокоенностью в январе 2023 года инвестор одной из киевских новостроек. В марте работы на этой стройплощадке, к радости инвесторов, уже возобновились. Но теперь срок сдачи по информации портала lun.ua – 2 квартал 2024 года. Интересно, что когда этот проект только стартовал, дом, о котором идет речь, планировали сдать в 4 квартале 2021 года, то есть еще до войны.

Такие случаи не единичны. Поскольку, как объясняет Ирина Луханина, электроэнергию отключают с середины октября, а замедление темпов строительства началось еще в 2021 году, примерно за 3-4 месяца до военных действий.

Но есть проекты, вообще не сдвинувшиеся с места с начала полномасштабного вторжения. К примеру, в декабре инвесторы столичного ЖК "Злагода" жаловались Фокусу на приостановку строительства их дома. Они ждут новоселья с весны 2020 года. Уточним, этот объект вместе с другими недостроями от обанкротившегося "Укрбуда" принял на баланс известный столичный застройщик ХК "Київміськбуд".

По состоянию на данный момент исходя из сообщений на форумах инвесторов никаких сдвигов на вышеупомянутой стройплощадке нет. "Никакой информации с января 2022 года по выполненным работам и планам выполнения. Давайте писать письма, чтобы предоставили четкую информацию по возобновлению работ", — призывает инвестор другого ЖК "Київміськбуда".

Последствиями этой истории может стать изменение расстановки сил на рынке недвижимости. В частности, Виктория Берещак убеждена, что в перспективе года нас ждет начало трансформации рынка недвижимости и девелоперы, считавшиеся лидерами за счет большого, и как показала практика года войны, раздутого, портфеля, с которым сейчас не могут справиться, уступят место нишевым девелоперским компаниям с концептуальным видением продукта.

Ранее Фокус исследовал как зимний блекаут в целом повлиял на украинскую экономику и бизнес.