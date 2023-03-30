В Україні збільшується кількість недобудов: що кажуть інвестори та експерти ринку

Минулою зимою темпи житлового будівництва в Україні додатково уповільнилися. Що чекає на ринок — весняна відлига чи поглиблення кризи?

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В умовах повномасштабної війни далеко не всі житлові комплекси в Україні продовжують будуватися, тим більш — активними темпами. До таких висновків приходить Фокус у своєму новому огляді "Квартири повесні. Якою є ціна квартири у новобудові та чи буде дорожче".

Як пояснили виданню опитані експерти, за повідомленнями забудовників про відновлення робіт на будмайданчиках часто стоїть ніщо інше, як імітація бурхливої діяльності. За оцінками Вікторії Берещак, оглядачки ринку нерухомості, з понад 90% проєктів, які анонсували відновлення робіт на будмайданчиках після початку повномасштабного вторгнення, тільки половина дійсно будує, а не створює видимість.

При цьому, Берещак переконує, що прийнятні темпи будівництва, які становлять близько 7-10% готовності об’єкту в місяць, здатні продемонструвати лише 25% забудовників.

Тільки чверть проєктів, на яких відновили роботи після початку повномасштабної війни, будуються належними темпами

Інтенсивність будівельних робіт під час повномасштабної війни має суттєві регіональні відмінності. За словами Володимира Семенцова, співзасновника та керуючого партнера компанії INSPI Development, доля активних будмайданчиків від загальної кількості об'єктів, що зводяться, є наступною:

обласні центри на Заході України (Львів та ін.): 35%;

Київ: 30%;

Одеса: 12%;

Дніпро: 10%;

Харків: 7%;

інші обласні центри (Вінниця, Житомир, Полтава, Черкаси): 6%.

Терміни затримки проєктів все більше відрізняються. Деякі компанії практично не відстають від графіка. А є й такі, які залишили інвесторів у повній невизначеності щодо перспектив відновлення робіт, й тим більше — їх завершення.

За інформацією Вікторії Берещак, весною 2023 року затримка будівництва житлових проєктів в Україні в середньому сягає 8-14 місяців. На думку співрозмовниці Фокусу, тім забудовникам, які встигли відновити роботи до початку російського енергетичного тероризму, вдалося дещо виграти час. Адже зимові перебої з електроенергією додатково ускладнили ситуацію.

Як пояснила Фокусу Ганна Мурашенко, комерційна директорка Really Building, на багатьох будівельних майданчиках вимушений простій через перебої з електроенергією тривав чотири місяці й тільки в кінці березня — на початку квітня більшість будівництв має вийти на звичайні темпи робіт. Таким чином, зимовий блекаут для окремих проєктів збільшив відхилення від заявлених термінів ще на кілька місяців.

Зимою через перебої з електроенергією, спричинені російськими ракетними обстрілами, багато будмайданчиків зупинились Фото: pixabay.com

Якщо на початку зими Ірина Луханіна, експертка ринку нерухомості, в коментарі Фокусу повідомляла про затримки будівництва у Києві від 6 місяців до 1,5 року, то тепер за інформацією Луханіної, уповільнення темпів будівництва сягає від півроку до двох років.

"Наш будинок зараз не будується, оскільки постійні проблеми з електрикою, і через це будівельники не можуть нормально розпочати роботи. У відділі продажу повідомили, що здача планується на кінець цього року, але якщо через 2-3 місяці роботи не просунуться, розраховувати на їх [своєчасне] завершення немає сенсу", — поділилася занепокоєнням в січні 2023 року інвесторка однієї з київських новобудов. В березні роботи на цьому будмайданчику, на радість інвесторів, вже відновилися. Але тепер термін здачі за інформацією порталу lun.ua — 2 квартал 2024 року. Цікаво, що коли цей проєкт тільки стартував, будинок, про який йде мова, планували здати в 4 кварталі 2021 року, тобто — ще до війни.

Такі випадки непоодинокі. Бо, як пояснює Ірина Луханіна, електроенергію відключають з середини жовтня, а уповільнення темпів будівництва почалося ще у 2021 році, приблизно за 3-4 місяці до воєнних дій.

Але є проєкти, які взагалі не зрушили з місця від початку повномасштабного вторгнення. Наприклад, в грудні інвестори столичного ЖК "Злагода" скаржилися Фокусу на призупинення будівництва їх будинку. Вони чекають новосілля з весни 2020 року. Уточнимо, цей об’єкт разом з іншими недобудовами від збанкрутілого "Укрбуду" прийняв на баланс відомий столичний забудовник ХК "Київміськбуд".

Станом на зараз виходячи з повідомлень на форумах інвесторів ніяких зрушень на вищезгаданому будмайданчику немає."Жодної інформації з січня 2022 року по виконаним роботам та планам виконання. Давайте писати листи, щоб надали чітку інформацію по відновленню робіт", — закликає інвестор іншого ЖК "Київміськбудe".

Наслідками цієї історії може стати зміна розстановки сил на ринку нерухомості. Зокрема, Вікторія Берещак переконана, що в перспективі року нас чекає початок трансформації ринку нерухомості й девелопери, які вважалися лідерами за рахунок великого, і як показала практика року війни, роздутого, портфеля, якому зараз не можуть дати ради, поступляться місцем нішевим девелоперським компаніям з концептуальним баченням продукту.

Раніше Фокус досліджував як зимовий блекаут в цілому вплинув на Українську економіку і бізнес.