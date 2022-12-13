Гроші зараз, квартира — потім. Чи можуть покупці житла повернути гроші за довгобуд

В умовах війни багато забудовників через дефіцит оборотних коштів не можуть далі будувати. Частина інвесторів не в змозі погашати борги за іпотеку чи розстрочку. Чи можуть забудовники в ситуації, що склалася, послатися на форс-мажор, а інвестори — призупинити платежі або повернути гроші?

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"Ми з чоловіком інвестували в ЖК "Злагода" у секцію, яку мали ввести в експлуатацію ще навесні 2020 року. Тоді забудовником був "УкрБуд". Після його гучного банкрутства об'єкт забрав на добудову "Київміськбуд". Проте зараз "Злагода" перебуває в замороженому стані, хоча низку інших об'єктів "Київміськбуд" продовжує будувати", — розповідає киянка, яка кілька років тому інвестувала в новобудову.

За словами співрозмовниці Фокусу, на початок грудня 2022 року у двох перших секціях ЖК "Злагода" були збудовані всі поверхи, більш-менш зроблено дах, частково поставлено вікна, тоді як будівництво інших секцій зупинилися на рівні різних поверхів. Загалом проєкт передбачає будівництво семи секцій. Що цікаво, на онлайн-майданчиках із продажу нерухомості продовжують рекламувати квартири від забудовника в цьому ЖК. Крім того, покупців заохочують знижкою 5% у разі покупки квартири на виплат і першим внеском від 50% вартості.

Таких прецедентів під час війни, на жаль, чимало. Щодо Києва, від якого ворожі сили ЗСУ відігнали ще наприкінці березня, у грудні 2022 року оголосили про відновлення робіт на 70% будмайданчиків. Однак на багатьох із них забудовники лише створюють видимість активності, але реально будують дуже повільно. Як раніше зазначила в коментарі Фокусу Ірина Луханіна, експертка ринку нерухомості, у Києві терміни затримки будівництва становлять від 6 місяців до 1,5 року.

[ + – ] Новосілля відкладається. Через війну в Києві зупинилися багато будівництв. Фото: pixabay.com

"Сторони інвестиційних угод опинилися в стані неможливості виконати свої зобов'язання одне перед одним, — коментує ситуацію на ринку Володимир Семенцов, співзасновник і керуючий партнер компанії INSPI Development. — Із одного боку, форс-мажор знімає із забудовника прив'язку до термінів будівництва та введення об'єктів у експлуатацію. А з іншого, інвестор може скористатися станом війни та не дотримуватися умов платежів, якщо об'єкт придбаний через механізм розстрочки, або взагалі розірвати угоду, отримавши вкладені кошти без штрафних санкцій”.

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"Багато забудовників виправдовують затягування введення об'єктів в експлуатацію Листом Торгово-промислової палати України від 28.02.2022 року №2024/02.0-7.1, у якому військова агресія РФ проти України визнається форс-мажорною обставиною", — коментує Максим Колдоба, адвокат, партнет юридичної компанії ASA GROUP.

Проте співрозмовник Фокусу звертає увагу інвесторів на те, що наявність форс-мажорних обставин не позбавляє забудовника обов'язку побудувати об'єкт, ввести його в експлуатацію та передати інвесторам їхні квадратні метри, а лише звільняє від відповідальності за прострочення виконання таких обов'язків у вигляді штрафів і пені на період дії таких обставин.

"Сам факт існування вищезазначеного листа ТПП ще не говорить про однозначний настання для конкретного забудовника форс-мажорних обставин. Щоб забудовник мав можливість посилатися на форс-мажор як на підставу для відстрочення своїх зобов'язань і звільнення від відповідальності, йому потрібно за кожним окремим договором із інвестором отримати від ТПП сертифікат про настання таких обставин", — уточнює Максим Колдоба.

Іван Топор, старший юрист ЮКК "Де-юре", підтверджує, що для доказу наявності форс-мажору забудовнику недостатньо лише посилатися на факт початку війни, — треба отримати відповідний висновок ТПП або його структурного підрозділу.

"Наявності бойових дій в Україні недостатньо для припинення виконання стороною за договором покладених на неї зобов'язань, а подорожчання будівельних матеріалів і відсутність попиту на квартири не вважаються форс-мажором, оскільки ці ризики приймає будь-який підприємець, починаючи будівництво, — розмірковує Іван Топор. — Тобто забудовнику потрібно довести, що на нього безпосередньо вплинули конкретні заходи, вжиті владою, або воєнні дії, що тривають, і він не міг ніяк запобігти цим обставинам".

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Також слід розуміти, що форс-мажор не може впливати на будівництво вічно, і він має початок і закінчення. Тобто, як уточнює Іван Топор, якщо наприкінці лютого в деяких регіонах могли перекривати дороги та пропускати лише військовий чи гуманітарний транспорт, підтвердження форс-мажору можна отримати лише на період дії таких заборон.

Отже, і перебування будівельного майданчика під окупацією, за словами співрозмовника Фокусу, передбачає наявність форс-мажору тільки на період окупації, тоді як наступного дня після звільнення території нашими військовими та налагодження транспортного сполучення забудовник зобов'язаний вжити всіх необхідних дій для відновлення будівництва. Тобто період будівництва в такому випадку може бути продовжений лише на час дії форс-мажору.

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Отже, опитані Фокусом юристи приходять до висновку, що забудовники, проєкти яких розташовані на територіях, де зараз не ведуться активні бойові дії, не мають підстав для застосування форс-мажору й обумовленої ним відстрочки завершення будівництва. Однак, як зазначає Іван Топор, на ринку відбувається заморожування будівельних майданчиків через економічні причини: так забудовники намагаються мінімізувати витрати до відновлення попиту на нерухомість і відновлення регулярних платежів від інвесторів.

Забудовників, які халатно ставляться до виконання своїх зобов'язань, було вдосталь і до війни. Тоді як інвестори мали мало важелів впливу на порушників. В умовах війни Іван Топор пропонує інвесторам такий алгоритм захисту своїх прав:

звернутися до забудовника із запитом про причини зупинки будівництва та перспективи й орієнтовні строки його поновлення;

якщо забудовник посилається на воєнні дії, запитати належним чином оформлену довідку про наявність форс-мажору саме щодо цього забудовника;

якщо забудовник не йде на контакт, не дає пояснень чи обмежується загальними фразами, слід звернутися до юриста, який вибудує стратегію захисту інтересів інвестора;

якщо інвестор буде змушений звернутися до суду, в межах судового розгляду можна вимагати документи або отримати пояснення, які дадуть інвестору розуміння ризиків не завершення будівництва та банкрутства забудовника.

Іван Топор додає, що інвестор, який виплачує вартість об'єкта нерухомості в розстрочку, може звернутися до забудовника з пропозицією укласти додаткову угоду до договору інвестування, в якій передбачити можливість призупинення виплат на період простою будівництва. Водночас інвестор, який сплатив 100% вартості житла та не хоче чекати, може звернутися до суду.

Якоїсь стійкої практики вирішення конфліктних ситуацій, за словами опитаних Фокусом експертів, в Україні поки що не склалося.

"Війна фактично перевела первинний ринок у режим "базару", адже не існує єдиних механізмів вирішення будь-яких спірних чи суперечливих питань між забудовником та інвестором. Усе вирішується в індивідуальному, ручному порядку. Водночас кожне таке рішення ухвалюється без особливого розголосу", — характеризує ситуацію Володимир Семенцов.

Експерт називає такі можливі шляхи вирішення проблем між інвестором і забудовником:

підписання додаткової угоди, де буде зазначено перенесені терміни будівництва та закріплено ціну, якщо інвестор скористався розстрочкою;

розірвання договору та повернення вкладених коштів інвестору;

надання забудовником додаткових знижок;

пропозиція "обміну" квартири в будинку, що перебуває на початковій стадії будівництва, на рівноцінне житло в майже готовому об'єкті;

звернення до суду.

"У ситуації війни головна можливість не втратити все — вміння домовлятися. Первинний ринок — досить крихкий, і щоб утримати його від руйнування, необхідна воля як готових почекати інвесторів, так і забудовників, які мають намір завершити розпочаті об'єкти", — підсумовує Семенцов.

Співрозмовник Фокусу додає, що розірвання договору та повернення вкладених коштів насамперед не вигідне інвестору, який через інфляцію може втратити до половини вкладеної суми в доларовому еквіваленті.

[ + – ] Повернувши вкладені до війни кошти, інвестор через девальвацію та інфляцію може втратити до половини вкладеної суми в доларовому еквіваленті Фото: Соцмережі

Подальший розвиток ситуації залежатиме від обставин війни. За оцінками Семенцова, на межі банкрутства, тобто в стані неможливості виконати свої зобов'язання, перебувають до двох третин українських девелоперських компаній, а до 30% інвесторів, які скористалися розстрочкою та іпотекою, з об'єктивних причин не здатні сплатити накопичену заборгованість.

У ситуації, що склалася, Іван Топор вважає заморожування будівництва, ймовірно, навіть найкращим варіантом для двох сторін — забудовнику це дозволить заощадити ресурси та відновити будівництво в найсприятливіший період, а інвестору — отримати звільнення від внесення платежів на складний воєнний період.

Однак відновлення втрачених можливостей і для забудовників, і для інвесторів навряд чи буде швидким.

"Після перемоги у війні для повноцінного відновлення первинного ринку житла знадобиться не менше трьох років. Тому наступний 2023 рік може стати лише основою для майбутніх позитивних змін", — резюмує Володимир Семенцов.