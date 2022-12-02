Час довгобудів: наскільки забудовники тепер затримують здачу житла

Під час війни зросли ризики уповільнення темпів та повної зупинки будівництва на невизначений термін. На який період інвесторам доведеться відкладати новосілля та за якими ознаками розпізнати потенційно проблемні проєкти.

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В Україні під час війни помітно затримується здавання в експлуатацію житлової нерухомості. Таких висновків доходить Фокус у своєму новому огляді "Новосілля відкладається. Як забудовники переносять терміни здачі нових будинків".

Так, за словами Вікторії Берещак, експертки ринку нерухомості, більшість житлових будинків у Києві здаватимуться із затримкою від 8 місяців і більше. Співрозмовниця Фокусу уточнює, що на Заході України — найкраща ситуація. Проте енергетичний тероризм Росії та пов'язані з ним перебої з електроенергією можуть зрівняти забудовників різних регіонів. Тобто проблеми із затримкою будівництва тепер можуть виявитися навіть у Львові, Тернополі та Івано-Франківську.

За спостереженнями Ірини Луханіної, експертки з нерухомості, у Києві терміни затримки будівництва становлять від 6 місяців до 1,5 років. Співрозмовниця Фокусу додає, що будівельні роботи ведуться насамперед на об'єктах зі стадією готовності не менше ніж 75-85%. При цьому новобудови на нижчих стадіях зараз зовсім не мають попиту, а їх будівництво зупинено на невизначений термін.

За оцінкою Володимира Семенцова, співзасновника та керівного партнера компанії INSPI Development, затримка завершення будівництва до 70% новобудов може перевищити один рік. Переважно йдеться про об'єкти, ступінь готовності яких на момент початку широкомасштабної війни сягав 30-60%. При цьому проєкти, які тоді перебували на початкових стадіях будівництва, призупинено на невизначений термін.

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Новосілля відкладається. Як забудовники переносять терміни здачі нових будинків

"Інвесторам потрібно готуватися до перенесення термінів здачі будівництва, залежно від етапу будівництва, на якому знаходиться житло. Якщо будівля вже збудована і необхідно лише завершити оздоблювальні роботи та підключитися до мереж — затримка може бути мінімальною. Але якщо нерухомість ще на стадії фундаменту, інвестору доведеться набратися терпіння", — коментує Ганна Мурашенко, комерційна директорка Really Building.

Опитані Фокусом інвестори підтверджують факти затримки будівництва. Зокрема, одна із співрозмовниць видання повідомила, що забудовник переніс здачу в експлуатацію на рік — з весни 2022 року на весну 2023-го. При цьому роботи на будмайданчику продовжуються, а ціни в гривні порівняно з довоєнними вже помітно підвищилися.

Громадянам, які лише придивляються до придбання нерухомості в новобудові, опитані Фокусом експерти радять вибирати об'єкти з високим ступенем готовності і, щоб не натрапити на заморожений проект, ретельно аналізувати хід будівництва.

[ + – ] Нерідко активність на будмайданчику зображує кілька людей Фото: Gettyimages

"Реальна динаміка будівництва з поправкою на війну має бути не менше одного поверху або 8-10% готовності на місяць, — каже Вікторія Берещак. — У теплий період компанія повинна була максимально спорудити каркас будинку, завершити кладку поверхів, зайнятися склінням, у холодний — виконувати оздоблювальні роботи за температурним режимом".

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При цьому Вікторія Берещак називає такі актуальні ознаки потенційного довгобуду:

на майданчику тривалий час відсутні будівельники або їх мінімальна кількість. Видимість активної роботи створюють дві-три особи;

на офіційних сторінках у соцмережах представники будівельної компанії припинили відповідати на запитання інвесторів коли буде відновлення будівництва або видача ключів, або відповідають шаблонними фразами на кшталт "як тільки ми відновимо роботи, ви дізнаєтеся про це першими" (реальна відповідь однієї з компаній);

в офіційних джерелах немає актуальної інформації про динаміку робіт та ступеня готовності об'єкта.

Детальніше про проблеми забудовників під час війни та подальші перспективи ринку нерухомості читайте в огляді Фокусу "Новосілля відкладається. Як забудовники переносять терміни здачі нових будинків".

Раніше Фокус розповідав, з якими проблемами стикається український бізнес через перебої з електроенергією та як їх долає. Також Фокус зібрав та узагальнив прогнози розвитку економіки на 2022-2023 роки.